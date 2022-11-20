孙晓辉

位于山东省泰安市泰山区的国家先进印染技术创新中心，近两年已经有36项新技术、新工艺、新产品转化落地，参与制修订包括国际标准、国家标准和行业标准在内的标准22项，全国首个高品质数字化绿色印染示范工厂也在加快建设。

科技创新成果的不断涌现，得益于行业高端人才的引进。近年来，泰安市出台一系列扶持政策，支持企业引进行业高端人才，为高质量发展提供了坚实的人才支撑。

“感谢泰山区帮助我们按照国际标准建成了染整通用、特种与绿色纺织化学品研发、生态纺织品检测等12个实验室，以及高性能和绿色纺织化学品、生态印染加工技术验证平台等4个中试平台，为各类人才创新创业提供了广阔舞台。”国家先进印染技术创新中心主任毛志平表示。

“抓住人才就抓住了创新的源泉，我们争取把行业内的高端人才吸引到平台上进行协同创新。”毛志平说，创新中心先后与东华大学、大连理工大学等高校院所、行业龙头企业深度合作；建立先进印染技术创新联盟，大力集聚先进印染领域的各类高层次和急需紧缺人才，先后引进3支院士团队、35位行业领军人才，集聚青年科技人才127名。

“泰安市和泰山区两级按照‘一事一议’给予院士团队3000多万元支持。有这么好的政策支持，今年我们计划再引进3支院士团队。”毛志平说。

据泰山区委常委、组织部部长李盟介绍，为优化人才环境，泰山区出台了“智汇泰山”人才新政，从人才引进、培养、激励、服务等4个方面提出一系列优惠扶持政策，并建立每年4000万元的人才工作专项资金，专门用于各项人才政策落实。

“像泰山信息科技有限公司引进1名工程院院士，我们就启动了‘一事一议’程序，免费为企业提供5000平方米研发场所，同时在股权融资、人才公寓等方面给予特别支持。”李盟说。

泰安市委组织部副部长耿建说，围绕泰安市重点产业关键技术需求，他们评选了37个科技创新重大专项“揭榜挂帅”项目，对项目柔性引进的高层次人才，遴选认定10名“泰山特聘专家”。

据介绍，目前泰安市人才队伍规模持续提升，累计引进国家级高层次人才7人、省级人才工程人选155人、市级人才工程人选464人，引育高技能人才18.2万人。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经