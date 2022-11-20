中央气象台：华北中南部等地有大雾天气
中新网11月20日电 据中央气象台网站消息，20日早晨至上午，天津、河北东部和中南部、山东北部、河南中南部、江苏中部、四川盆地东部、重庆中部等地有能见度不足1公里的大雾天气，其中，天津、河北中南部、山东北部、河南中南部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。中央气象台11月20日06时继续发布大雾黄色预警。
图片来源：中央气象台网站
此外，20日白天，华北中南部、黄淮中西部等地有轻至中度霾天气。21日至22日，受降水和冷空气影响，全国大部地区湿清除和扩散条件转好，霾天气减弱。
京津冀及周边区域
20日早晨至上午，天津、河北东部和中南部、山东北部、河南中南部等地有能见度不足1公里的大雾天气，部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。20日，北京南部、天津、河北中南部、山东中西部、河南等地有轻至中度霾天气。21日至22日，受降水和弱冷空气影响，区域大部湿清除和扩散条件转好，雾和霾天气减弱。23日至24日，区域中南部雾和霾天气再次发展。
长三角区域
20日至23日，区域大部大气扩散和湿清除条件较好，无持续性霾天气。
汾渭平原区域
20日，区域大气扩散条件一般，山西中南部、陕西关中平原等地有轻度霾，局地中度霾。21日起，区域多降水，区域大气湿清除条件较好，无持续性雾霾天气。
珠三角区域
未来一周，区域大部大气湿清除条件较好，无持续性霾天气。
华中区域
未来一周，区域大部大气扩散条件较好，无持续性霾天气。
西南区域
未来一周，区域大部大气湿清除条件较好，无持续性霾天气。
东北区域
20日至21日，受降水和冷空气影响，区域大气湿清除和扩散条件较好，无持续性霾天气。
西北区域
未来一周，区域大部大气扩散条件较好。新疆南疆盆地局地有浮尘。
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