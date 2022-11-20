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中央气象台：华北中南部等地有大雾天气

2022年11月20日08:42 | 来源：中国新闻网
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　　中新网11月20日电 据中央气象台网站消息，20日早晨至上午，天津、河北东部和中南部、山东北部、河南中南部、江苏中部、四川盆地东部、重庆中部等地有能见度不足1公里的大雾天气，其中，天津、河北中南部、山东北部、河南中南部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。中央气象台11月20日06时继续发布大雾黄色预警。

图片来源：中央气象台网站

　　图片来源：中央气象台网站

　　此外，20日白天，华北中南部、黄淮中西部等地有轻至中度霾天气。21日至22日，受降水和冷空气影响，全国大部地区湿清除和扩散条件转好，霾天气减弱。

　　京津冀及周边区域

　　20日早晨至上午，天津、河北东部和中南部、山东北部、河南中南部等地有能见度不足1公里的大雾天气，部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。20日，北京南部、天津、河北中南部、山东中西部、河南等地有轻至中度霾天气。21日至22日，受降水和弱冷空气影响，区域大部湿清除和扩散条件转好，雾和霾天气减弱。23日至24日，区域中南部雾和霾天气再次发展。

　　长三角区域

　　20日至23日，区域大部大气扩散和湿清除条件较好，无持续性霾天气。

　　汾渭平原区域

　　20日，区域大气扩散条件一般，山西中南部、陕西关中平原等地有轻度霾，局地中度霾。21日起，区域多降水，区域大气湿清除条件较好，无持续性雾霾天气。

　　珠三角区域

　　未来一周，区域大部大气湿清除条件较好，无持续性霾天气。

　　华中区域

　　未来一周，区域大部大气扩散条件较好，无持续性霾天气。

　　西南区域

　　未来一周，区域大部大气湿清除条件较好，无持续性霾天气。

　　东北区域

　　20日至21日，受降水和冷空气影响，区域大气湿清除和扩散条件较好，无持续性霾天气。

　　西北区域

　　未来一周，区域大部大气扩散条件较好。新疆南疆盆地局地有浮尘。

(责编：王震、陈键)
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