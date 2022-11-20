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全球经济持续放缓 中国外贸何以表现亮眼？

2022年11月20日08:48 | 来源：央视网
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　　近期，虽然受到全球经济持续放缓、欧美市场需求减弱等因素影响，我国外贸进出口依然保持了较强的韧性。今年以来，我国沿海主要港口新增外贸航线已超100条。中欧班列今年前10个月累计开行突破14万列，今年1—10月我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.9%，对RCEP成员进出口增长8.4%。这些都是中国高水平对外开放的体现。专家分析，从目前已经公布贸易数据的国家来看，中国出口对世界总出口的贡献度排在第一位。如何看待近期中国港口、铁路等出现的新变化新特点？多重挑战下，中国外贸何以表现亮眼？ 背后透露出我国对外贸易怎样的新趋势？

　　多方组团包机出海“寻商机”“抢订单”

　　今年前10个月，我国进出口总额、出口总额、进口总额均为历史同期新高。进入四季度，“出海抢订单”成为不少企业主动出击、拓展国际市场的新方式。近期，深圳20多家外贸企业从蛇口码头出发香港机场，以包机的方式搭机前往欧洲、东南亚等地寻商机。

　　左手一个公文包、右手一个行李箱，除了简单的几件衣服外，行李箱塞满了新产品和宣传册。在码头的值机柜台前，外贸企业的负责人都对此次出行充满了期待。

　　深圳某企业总经理 罗红志：去了这次展会后还独立安排了客户拜访，大概我们涉及的项目将近2000万欧元。蛮有信心的，接更多的海外的订单。

　　深圳某企业销售经理 陈虹熹：我们也约了有十来、二十家客户在那边进行洽谈。我们希望通过这次机会，可以抓住一些新的客户，拥抱一些新的机遇。

　　此次包机出行的20多家外贸企业，首个目的地是在德国杜塞尔多夫举办的“国际医院及医疗设备展览会”，这些企业都是近3年来首次出海参展，抢订单、拓市场成为大家一致的目标。

　　深圳市医疗器械行业协会执行副会长 王斌：重新出发是我们期待已久的，通过这次参展，我们这个行业也可以在新的形势下面抢夺商机，争取更大份额的国际订单。

　　今年以来，深圳将近70场境外展会纳入境外展览重点支持计划，组织了多批次参展包机启航，支持企业通过海外展会开拓国际市场。

　　开辟新航线 助力外贸稳增长

　　外贸的发展离不开航运的支持，今年以来，我国沿海主要港口新增外贸航线已超100条，沿海各大港口积极开辟外贸新航线，提升运力水平，越织越密的外贸航线也为外贸稳定增长提供了坚强助力。

　　进入11月，厦门港迎来了今年的第19和第20条国际集装箱班轮新航线。其中，新增的第19条航线，直航印度尼西亚泗水港、雅加达港，最快航程只需要9天，将高效助力厦门港到印尼的货物进出口。而另一条新航线则覆盖了越南、泰国、新加坡、马来西亚及巴西等国家。

　　厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司操作部经理 吴一岩：越来越多航商选择在厦门港布局东南亚航线，既增强了厦门港对周边经济腹地的吸引力，同时也有助于厦门港成为东南亚与日韩、远东和欧美之间的国际集装箱中转枢纽。

　　在山东港口青岛港，这条“中东—远东”的新航线正式开通。这条直达阿联酋阿布扎比哈利法港航线，可以辐射中东地区和非洲的13个主要港口，为外贸企业提供了直达中东市场的国际物流通道。

　　山东港口青岛港前湾集装箱码头有限公司副总经理 张军：加上我们11月份新开通的三条航线，我们累计全年已经开通27条航线，而且绝大部分航线都是服务于RCEP成员国和“一带一路”沿线国家，为中外贸易的发展奠定了良好的基础。

　　今年以来，我国沿海主要港口新增外贸航线已超100条，不断丰富的航线布局，为产业链供应链的稳定提供了坚实保障。

　　中欧班列今年累计开行突破14万列

　　今年以来，我国沿海各大港口积极开辟外贸新航线的同时，铁路运输出口也势头强劲。来自外交部的数据显示，中欧班列今年累计开行突破14万列；西部陆海新通道海铁联运班列累计开行2万列；中老铁路运营10个月累计运输货物851万吨；海南自贸港开通首条非洲远洋集装箱航线。如何评价今年来中国港口、铁路等的对外贸易新特点？

　　商务部研究院对外贸易研究所所长梁明介绍，我国港口新增航线能够缓解外贸企业交付难的问题。今年我国中欧班列开行列数创新高，可以补充海运市场，惠及沿线国家。

　　前十月外贸进出口同比增速接近10%

　　11月7日，海关总署公布了今年前10个月我国外贸进出口数据。今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.9%。

　　海关统计显示，今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中出口19.71万亿元，同比增长13%；进口14.91万亿元，同比增长5.2%。

　　海关总署统计分析司司长 李魁文：今年以来，面对复杂严峻的外贸发展环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策和接续措施效应持续释放，外贸顶住多重超预期因素的冲击，保持了稳定增长。前10个月，我国外贸进出口同比增速接近10%，规模、质量、效益同步提升。

　　海关统计显示，前10个月，我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口22.09万亿元，同比增长13.3%。我国对东盟、欧盟、美国、韩国进出口同比分别增长15.8%、8.1%、6.8%和6.5%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15.2%。

　　同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.9%，对RCEP其他14个成员国进出口同比增长8.4%。

　　我国产业配套体系完整 外贸韧性强

　　今年疫情之下，中国对外合作何以表现亮眼？ 这些数据透露出我国对外合作怎样的新趋势？

　　商务部研究院对外贸易研究所所长梁明分析，今年前10个月的数据，体现了我国外贸的一些新特点，我国产业配套体系完整，外贸韧性强，与新兴市场国家经贸合作紧密，规模增速快。我国国际竞争新优势产品大幅增长。（央视新闻客户端）

(责编：王震、陈键)
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