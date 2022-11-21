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1-10月份电信业务收入累计完成13215亿元 “物超人”步伐持续加大

2022年11月21日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京11月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-10月份，电信业务收入累计完成13215亿元，同比增长8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.4%。

电信业务收入和电信业务总量累计增速。图片来源：工业和信息化部官网

截至10月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.83亿户，比上年末净增4745万户。三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。

“物超人”步伐持续加大，IPTV用户稳步增长。截至10月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户17.77亿户，比上年末净增3.79亿户；已超移动电话用户数9482万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重已达51.4%。IPTV（网络电视）总用户数达3.74亿户，比上年末净增2532万户。

物联网终端用户情况。图片来源：工业和信息化部官网

此外，截至10月末，5G基站总数达225万个，比上年末净增82.5万个，占移动基站总数的20.9%，占比较上年末提升6.6个百分点。

分地域看，东部地区5G建设和用户普及率领先。截至10月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到108.1万、48.2万、54.7万、14万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为23.1%、20.4%、18.1%、19.7%。5G移动电话用户分别达2.34亿、1.22亿、1.34亿、0.34亿户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为32%、31.4%、30.1%、28.5%。

(责编：申佳平、高雷)
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