原标题：解码“羚羊”：工业互联网“国家队”，开辟数字经济新绿洲

进入11月，无论是在老工业基地沈阳举办的“全球工业互联网大会”，还是在互联网之乡乌镇举办的“世界互联网大会”，甚至是在“科里科气”的合肥举办的“科大讯飞全球1024开发者节”，工业互联网都是当之无愧的“流量担当”，吸引了全国乃至世界的关注与热议。

工信部数据显示，我国工业互联网平台体系加快构建，已延伸至45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

在工业互联网加速落地的路径上，传统产业与人工智能、大数据等新一代信息技术的同频共振，拓展出前景广阔的蓝海市场。

2021年9月，安徽省经济和信息化厅与国内人工智能领军企业科大讯飞联合打造羚羊工业互联网平台，汇聚应用、专家、服务商、资本市场四大资源中心，覆盖平台化设计、网络化协同、智能化制造、服务化延伸、个性化定制、数字化管理六大功能，面向企业“研产供销服管”各类数字化需求，通过大数据+AI及技术经理人实现大规模供需精准匹配和深度对接，释放出产业转型发展的乘数效应。

目前，作为国家级“双跨”工业互联网平台，羚羊工业互联网平台已汇聚用户超22.6万，累计服务企业超45.5万次，让越来越多过去“不想转”“不敢转”“不会转”的企业变为数字经济的“领头羊”。

“工业六感”，助力工业场景全面数字化

在1024开发者节的工业馆里，四足机器狗“小黑”十分吸睛——它不仅运动能力超强，还能深入工业环境中，检查异常放电、气体泄露等问题，是工业巡检的“一把好手”。

随着新一轮科技革命和产业变革的兴起，传统工业的核心正在发生转变，机器人、数据、算法将逐步代替人工、经验发挥关键作用。

工业感知是工业互联网的数据入口，是建设工业互联网的先决条件。羚羊工业互联网平台依托科大讯飞“工业六感”技术，让工业设备具备“视听嗅触味思”的智能感知能力，解决工业生产数据采集问题。

在矿山行业，羚羊工业互联网平台为淮河能源丁集煤矿提供了融合“工业六感”的“工业设备卫士”系统，实现对通风机电机、轴承等关键部件14余种故障的精确识别，使点检负荷下降80%、维修负荷下降30%，进一步降低安全事故风险和运维成本。

工业大脑，赋能30多家龙头企业

在让机器具备感知智能后，更进一步就是让机器“能理解会思考”，甚至具备自主决策的认知能力。

羚羊工业互联网平台携手龙头企业和开发者，构建可持续进化的工业大脑。依托工业物联感知平台、工业大数据平台、工业AI能力平台、工业知识图谱平台和低代码+RPA平台，提供工业软件SaaS服务，让智能决策贯穿企业经营管理、业务运营及工厂生产，实现“研产供销服管”全场景智能决策。

美亚光电是行业市场份额第一的口腔CBCT制造企业，出货量超11000万台。在安徽美亚光电的“数据中台”，生产智能高效的答案就“隐藏”在不断跳跃的数据中：指令从这里精准下达，生产实况一目了然。

从美亚“数据中台”延伸出超3万项数据，汇聚研发、生产、质量、服务、财务等运营全环节，信息动态贯穿始终，支撑着企业内部的全要素数字化和外部的全产业链数字化。

通过数据打通，美亚光电原先800张业务报表被精简成8张报表体系，且销售预测准确率提升30%、设备综合率提升15%、排产作业效率提升50%。

羚羊工业互联网携手美亚光电、铜陵有色、皖维集团、荣事达、古井集团等龙头企业打造覆盖多个行业的工业互联网平台与智能工厂，彰显数字化的经济价值。

远眺”诊断，与优秀服务商一起“把脉问诊”

尽管业内对数字化转型的重要性已达成共识，中国电子技术标准化研究院发布的《中小企业数字化转型分析报告（2021）》显示，占我国企业数量80%的中小企业中，仅有约12%处于应用践行阶段，处于初步探索阶段的接近八成。

今年6月，羚羊工业互联网平台正式推出“远眺”诊断，聚焦5大领域、13大场景，累计开展了1192次诊断服务，并基于大数据+AI技术底座，为数字化供需双方牵线搭桥。

2021年10月，主营汽车零部件线束、汽车饰件制造的芜湖博康集团因为市场需求激增，需要新建一座占地100多亩的智能工厂以扩大产能。企业在填完“车间布局规划诊断”问卷后，在平台上发布了具体需求，随即被专注智能工厂整体解决方案的安徽精工智能系统有限公司“接单”。

安徽精工经过6个月的调研规划，针对厂房现有问题开出了精益管理的“处方”，设计的未来工厂蓝图可以让生产效率提升30%，在制品减少40%，预计将在2024年建成，助力博康达成百亿产值新的里程碑。

今年10月，羚羊工业互联网平台入选工信部首批中小企业数字化转型服务平台，服务范围辐射全国，诊断行业也将进一步拓展到十大行业、百大场景。

数字化工具包，中小企业的数字化锦囊

羚羊工业互联网平台通过工业SaaS平台为中小微企业“甄选”经营必需的人（考勤、薪资等）、财（财务、报销等）、物（仓储、设备管理等）、事（生产、供应链管理等）等共性需求，打造低成本、快部署、易运维、强安全的轻量化SaaS产品，提供开办即享的“数字化工具包”。通过集中低价采购、组织本地化培训、统一数据底座等可实现快速部署，有效降低了中小企业数字化转型门槛。

安徽海森汽车零部件有限公司在羚羊平台数字化工具包选品会找到了工厂生产管理的应用——黑湖小工单，告别了纸质手工报单，实现电子下发生产任务、实时跟进生产数据、提前预警订单延期等智能化操作，效率提升5倍。

良好的使用体验也坚定了企业负责人继续选择羚羊的信心，海森已计划在羚羊平台引入进销存+财务系统，将库存财务数据打通，进一步升级数字化水平。

截至目前，羚羊工业互联网平台已接入企业经营必备SaaS产品20余个，帮助更多企业降本增效、提质创新。

羚羊科产：实现科技成果与企业需求双向奔赴

打开羚羊工业互联网平台首页，“找企业需求”“找科技成果”“找数字化应用”等链接下，企业在研发和生产过程中遇到的难题、科研机构的创新成果等在这里便捷发布，帮助各类解决方案的供需双方实现精准、高效对接。

这一切的基础正是羚羊工业互联网平台提出的大数据+AI+技术经理人模式。

科大智能物联是一家智能制造整体解决方案提供商，曾因为一项技术瓶颈，导致项目交付延期。通过“羚羊科产”，企业与安徽大学教师曾伟辉团队对接并达成合作意向，曾伟辉团队提供监测技术和算法，科大智能物联提供设备和支持，最终攻克了技术瓶颈，使成品出厂的次品率降低80%。

目前，羚羊工业互联网平台已积累科技成果超7万个，个人服务商2万多个，学生创客8万多人，供需对接次数超5万次，产生了超过700个成果案例。

羚羊数字金融，引入金融活水来

羚羊工业互联网平台依托政府、金融机构和企业经营动态大数据，为企业提供全生命周期的数字金融服务，充分发挥资金的驱动作用，引导金融活水精准滴灌实体经济。

羚羊工业互联网平台提出“1（数字底座）+3（智能引擎）+N（金融服务）”的业务架构，与徽商银行、中国人保等10余家金融机构建立深度合作关系，打造了“羚羊快贷”“羚羊工业互联贷”等场景化金融产品，完成贷款投放超过1900万元，积极践行“科技推动产业数字化转型、金融助力工业互联网发展”的使命。

驰骋新赛道，抢占制高点。羚羊工业互联网股份有限公司总裁徐甲甲表示，未来将携手行业合伙人与百万开发者，共建工业互联网数字经济绿洲。

(责编：曹淼、李源)

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