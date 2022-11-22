人民网北京11月22日电 （记者杜燕飞）“全面建设社会主义现代化国家，必须聚焦发展不平衡不充分问题，着力解决供给侧结构性短缺。”人民银行党委书记、银保监会主席郭树清21日在2022年金融街论坛上表示，我国总储蓄率高、社会资金相对宽裕，只有统筹政府、企业、事业单位和居民个人等各方力量，才能优化配置各类资源，全面加快社会领域补短板的进程。

郭树清强调，金融在促进社会事业发展方面可以发挥特殊的重要作用。金融体系将巨额的国民储蓄转化为有效投资，为交通跨越式发展提供了坚强支撑。要借鉴“贷款修路、收费还贷”这一成功实践，改革完善社会领域投融资体制。强化金融政策与财政政策协同，政策性金融与商业性金融配合，直接融资与间接融资衔接，支持符合条件的医院、学校，以及文化、体育、养老、托育等机构借助多种融资工具实现高质量发展。必须遵循各类社会事业的内在规律，差别化地建立健全政府部门、融资主体、金融机构各自的约束机制。要重点关注现金流平衡，科学设定债务融资预警监测指标，确保机构和项目健康可持续发展。

“发展多层次、多支柱养老保险体系也是改善社会领域供给的重要举措。”郭树清表示，截至2021年末，我国第一支柱基本养老保险覆盖人口10.29亿人，基金结余6.4万亿元。第二支柱企业年金和职业年金覆盖职工超过7000万人，积累基金4.4万亿元。第三支柱方面，经过近些年的清理整治，目前真正具有养老属性的保险产品快速增加，为人民群众积累了规模超过5万亿元的养老责任准备金。专属商业养老保险试点一年来，投保人数超过25万，其中包括4.7万新产业、新业态劳动者和各类灵活就业人员。养老理财已发行49只产品，规模合计1000亿元。11月20日，特定养老储蓄产品已在五个城市试点推出。不久前，《个人养老金实施办法》正式发布，相关配套政策陆续出台，个人养老金进入实质性落地阶段。

“规范发展第三支柱养老保险，最要紧的是鼓励金融机构开发名实相符、运作安全的商业养老金融产品。通过优化大类资产配置，设立收益平滑基金和风险准备基金，为不同风险偏好和承受能力的群体，提供相匹配的养老金融产品。”郭树清表示，三个支柱所积累的养老保险资金，都应坚持“长期投资长期收益、价值投资创造价值、审慎投资合理回报”理念，将一定比例投入社会领域的事业和产业，发挥出强大的“动车组”作用。

在他看来，发展公益慈善事业对于增强社会领域投融资能力、促进共同富裕具有重要意义。公益慈善是天底下最阳光最崇高的事业，决不能暗箱操作，更不能允许有任何违规谋取个人私利的行为。要严格落实公平、公正、公开原则，实现慈善管理全流程透明运行，确保所有捐赠资产规范高效地用于公益事业。

郭树清强调，推动我国公益慈善事业健康发展，需要切实做好以下几方面工作：一是弘扬慈善文化，二是强化法律保障，三是便利税收优惠，四是强化监督管理，五是积极发展公益信托，六是金融系统要在公益慈善事业中努力作出新的更大贡献，建议银行保险机构应当以更加优惠的价格，为公益组织、慈善活动提供融资、结算、风险保障等金融服务。

“在关注宏观金融环境的同时，我们也时刻关心人民群众的财产安全。”郭树清表示，一方面，最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。另一方面，现在个人投资者可选择的金融产品越来越丰富多样，同时面临的风险也越来越复杂，需要很好地把握收益和风险的平衡。

郭树清认为，市场经济条件下，高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益”“低风险高收益”肯定都是金融诈骗。“我们要持之以恒、不厌其烦地开展宣传教育，让人民群众时刻警惕高息诱惑，避免上当受骗，以理性投资收获合理回报，增加更多安全稳定的财产性收入。”他说。

(责编：乔业琼、高雷)

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