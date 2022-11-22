人民网北京11月22日电 （记者杜燕飞）“今年以来，受‘高通胀’和‘紧货币’影响，国际金融市场，包括外汇市场，经历了剧烈震荡的一年，但中国外汇市场展现新特征，韧性不断增强。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜21日在2022金融街论坛年会上表示，与前两次美元升值时期相比，2021年以来人民币汇率对美元指数波动的敏感性降低。从全球范围看，与主要发达和新兴市场货币相比，人民币贬值幅度处于平均水平。跨境资金流动虽有波动，但总体平稳有序。

在他看来，外汇市场韧性增强受多方面因素推动。一是人民币汇率双向浮动、弹性增强，调节国际收支的自动稳定器作用更加明显，能够及时有效释放外部压力。二是基础性国际收支顺差发挥主导作用。今年前3季度，我国经常账户顺差3104亿美元，为历史同期最高值，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，继续处于合理均衡区间；直接投资呈现净流入，跨境资金流动平稳有序。三是外债结构总体优化，传统融资型外债增幅较小，外债债务类型结构、币种结构以及期限结构都有所优化。四是人民币在企业跨境使用中的占比持续提高，有助于降低跨境交易的货币错配风险。五是汇率避险工具推广普及，企业对汇率波动的适应性明显增强。

“人民币资产避险属性日益凸显。”潘功胜表示，今年以来，全球主要国家债券普遍收益率上升、价格下跌，人民币债券成为少数价格稳定的金融资产。与其他新兴市场债券不同，人民币债券为准安全资产，风险收益特征与发达国家债券更接近。中国宏观经济政策以我为主，利率和汇率走势相对独立，令人民币债券在全球资产配置中呈现较好分散化效果。

潘功胜认为，向前看，中国外汇市场将保持稳健运行。一方面，主要发达国家经济衰退风险上升，通胀仍高于政策目标，货币政策将总体维持紧缩，美元短期仍可能高位震荡，市场机构预测美元升值动能减弱、强升值周期或已接近尾声。另一方面，中国经济长期向好基本面不会改变。进一步优化疫情防控“二十条”提升防控科学性、精准性，将更高效统筹疫情防控和经济社会发展；前期稳定经济增长的多项政策措施落地生效，也将进一步释放中国经济增长动能。此外，金融部门出台了多项金融支持政策，配合房地产市场主管部门和各地政府，支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资平稳有序，加大保交楼金融支持力度，保护住房消费者合法权益，坚决阻断、弱化风险外溢，稳定市场预期与信心。

“上述政策较好地发挥了逆周期调节的作用，产生了积极的市场效果。我们将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策，坚持市场化、法治化原则，远近结合，标本兼治，推动中国房地产市场健康、可持续发展。”潘功胜说，未来，内外部宏观环境的变化将有助于维护中国外汇市场稳健运行。

潘功胜认为，十年来，外汇领域的改革开放工作取得明显成效。一是人民币汇率市场化形成机制逐步完善，汇率弹性不断增强，双向波动成为常态，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。二是资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平。其中，跨境直接投资实现基本可兑换，跨境证券投资实现多渠道、多层次的双向开放，跨境融资实现宏观审慎管理框架下市场主体自主开展相关融资活动。三是外汇市场交易的主体、规模、产品快速增长，开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场基本形成。四是国际收支基本平衡，稳定性和韧性进一步增强。经常账户与GDP之比始终保持在合理区间，近年来一直在2%左右。跨境贸易和投融资更加活跃，跨境收支规模较快增长。五是建立起“宏观审慎+微观监管”两位一体的外汇市场管理框架。跨境资金流动监管预警和响应机制不断健全，宏观审慎工具更加完善。六是外汇储备资产实现安全、流动和保值增值。

“未来，我们将统筹金融开放和安全，全力构建适应高水平对外开放的外汇管理体制，深化外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。”潘功胜说。

(责编：乔业琼、高雷)

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