人民网北京11月22日电 （记者车柯蒙）纳税人办理房屋交易时，只需登录“一网通办”平台，即可网上办结多部门全流程业务，实现一次不跑 “居家拿证”；个体工商户经营者办理开业注销，只需在电子税务局填写《工商登记个体套餐式信息采集表》，税务人员在线审核通过后，实现全程网上办结……近日，北京税务系统发布十个办税缴费全新的应用场景，展现首都税务部门深化税收征管改革的亮点成果。

记者了解到，近年来，北京市税务部门着力为纳税人缴费人提供省时便捷的办税体验。在去年成功发布“在线导办”等18个北京税务办税缴费应用场景后，本次集中发布的十个场景围绕“个人办税”“个体缴税”“助企纾困”“税收共治”四个层面展开。

具体来看，在个人办税方面，本次推出的个人办税场景，重点突出线上办税的方便快捷。

个人股权转让“先税后证”方便快捷，通过税务部门和市场监督管理部门建立的线上信息交互机制，系统自动查验纳税人的纳税申报信息，无需线下提交相关纸质证明材料。纳税人还可通过个人股权转让线上事前辅导功能，线上提交、确认相关材料，实现线下一次性办结纳税申报。

办理个人出租房屋电子完税证时，代征单位可以3分钟之内在电子税务局完成网上申报和实时缴税。扫描电子完税证上的二维码，直接查询打印，方便在遗失时及时补办。目前，委托代征电子缴税已覆盖全市各区的个人出租房屋代征点。

个人不动产交易实现“居家拿证”。纳税人办理房屋交易业务时，只需登录“一网通办”平台，即可一次性提交全部业务申请，北京市税务局协同市规自委、市住建委等部门网上并联审核，在线反馈结果，提供网上缴纳税费服务和电子完税证明、电子不动产权证书，实现纳税人足不出户“居家拿证”。

在个体工商户缴税方面，2020年以来至2022年9月，全国累计新办个体工商户1734.2万户，为稳定就业保障民生发挥了重要作用。首都税务部门在积极落实个体工商户税费优惠政策的基础上，着力打造个体工商户开办、申报、注销全生命周期便利化办税套餐。

个体工商户经营者只需在电子税务局填写《工商登记个体套餐式信息采集表》，税务人员在线审核通过后，实现全程网上办结。税控装置UKEY免费线上申领，可自取或邮寄到家。注销同样方便，进入电子税务局，按要求办理未完结事项，通过所有的注销前置项目后，即时办结注销。

当前，电子税务局手机APP上线运行，覆盖4大领域112项业务，实现企业个人随时登、系统操作随时学、重要事项随时办、涉税数据随时查、跨屏协作随时切，成为北京市“非接触式”办税的重要组成部分。

为更好助企纾困，落实落细组合式税费支持政策，为企业解决办税缴费难题，提供周到细致服务，助力提振发展信心、增强发展后劲。

北京市税务部门通过四项举措助力政策红利直达快享。“定制e服务”量身定做推送税收优惠政策和待办事项。“在线导办”赋能在线实时与税务人员互动，边办边问。“智能退税”实现申报表“一页预填”、减税数据“自动计算”。电子“红利账单”定期推送，算清享受税费减免的红利账。

12366热线的智能客服“小慧”，可随时为纳税人提供涉税缴费咨询服务，24小时不打烊。纳税人无论是咨询政策问题，还是办税缴费问题，通过热线端、网页端、微信和支付宝小程序等渠道都能快速响应。

与此同时，北京市税务部门大力推行预约办税、实现错峰办税。在“北京税务”微信公众号，点击“预约办税”，通过“非接触式”服务提醒功能，全程网办业务点击电子税务局链接即可登录。确需现场办理的事项，根据“一次性告知”提醒准备好材料后即来即办。实现办税时段自主选，所需材料先知道，预约办税一站式搞定。

经济飞速发展必然要求深化区域税收治理一体化，在税收共治方面，北京市税务部门为跨省市经营的企业提供便利；拓展多部门协同共治，着力降低制度性交易成本。

携手京津冀，三地税同行。“一个基调”，制定19项跨区域协同税收便利化举措。“一套标准”，实现100个涉税服务事项“同事同标”。“一份清单”，“最多跑一次”涵盖11大类129个涉税事项。“一个程序”，跨省迁移企业涉税数据信息一键迁移，资质权益继续保留。“一个声音”，三地税务机关共享12366知识库内容。“一把尺子”，统一京津冀7类53项处罚事项裁量基准。“一并提速”，加速推进多税种合并申报，实现“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”。

与此同时，与23个部门建立制度性数据共享机制，依托市大数据平台拓展税收共享共治新格局。“税务+外汇管理部门”，简化对外支付备案流程，实行“一次备案、多次支付”。“税务+退役军人事务局”，建立联络机制、拓展帮扶方式，营造“尊崇军人激励创业”的良好治税环境。“税务+学校”，打造青少年税收法治教育新体系，建立健全税收法治宣传教育新机制。

(责编：乔业琼、高雷)

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