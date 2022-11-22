原标题：经济周期弱敏感资产策略——浙商银行未来的星辰大海

在与实体经济共生中，如何穿越经济周期，实现可持续、高质量的稳健发展，是商业银行必须解决的方向问题。近期，浙商银行开创性地提出了以“经济周期弱敏感资产”为压舱石，打造高质量发展的一流经营体系，未来几年弱敏感资产营收在其总营收的占比将提升至40%-50%。

浙商银行通过调整资产布局、抵御市场风险，平滑周期对业绩的影响，已在三季报中初步显现。2022年前三季度，浙商银行实现归属于母公司股东的净利润115.37亿元，同比增长9.07%，较前两季度有明显提升。

市场分析认为，浙商银行通过布局经济周期弱敏感资产以实现内生式增长，在高质量发展的轨道上占据主动，多元化营收空间被打开。

经济周期弱敏感的战略意义？

浙商银行的弱敏感资产策略，简单理解，就是适当降低强周期、低景气度行业的授信资产配置，提升弱周期、高景气度行业的授信资产占比，择优支持强周期、高景气度行业，审慎介入弱周期、低景气度行业。

浙商银行行长张荣森对此解释说，“这一转变的初衷，是想在经济好的时候，银行经营也很好，但不追求最好；在经济较差时，经营状况不至于很差。浙商银行要追求更长时间尺度上的平稳发展。”

市场人士分析，以“经济周期弱敏感资产”为压舱石构建业务并穿越周期，是浙商银行对区位特色、经济发展等多重因素的精准把脉。

今年以来，浙商银行在新领导班子带领下，围绕 “深耕浙江、数字化改革、五大业务板块、财富管理”四大战略重点，践行“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，营收实现了连续的双位数增长。

季报显示，2022年前三季度，浙商银行实现营业收入477.17亿元，同比增长18.06%。其中，非息净收入达122.80亿元，同比增长30.11%。

中信建投银行业分析师指出，银行穿越经济周期，负债成本稳定至关重要。在经济周期弱敏感资产摆布完成后，银行将更容易获取低息稳定的负债，与客户的互惠关系也将更长久稳定。从客户结构、负债结构上改变，这正是“经济周期弱敏感资产”压舱石的深远意义。

何为经济周期弱敏感资产？

所谓的“经济周期弱敏感资产”，是在全部资产中按照一定标准加以筛选、组合配置的某类资产或资产组合，这些资产经信用风险、市场风险调整后，带来的收益和质量与经济周期弱相关。

记者从浙商银行了解到，该行依据客户基础和风险、资本、收益之间的关系制定相关标准，将银行资产划分为不敏感资产、强敏感资产、弱敏感资产三大部分。其中，弱敏感资产包含小额分散资产、弱周期行业资产和客户服务总量。

浙商银行相关负责人介绍，小额、分散资产包括供应链金融、单户余额1000万元以下的普惠型小微贷款以及信用卡、个人住房按揭、个人消费贷等，服务于零售、私行、小微等客户。

弱周期行业资产，是指与经济周期相关性较弱的行业资产，如农林牧渔业、公用设施、信息传输、交通运输、仓储等。

“这与二十大提出的推动绿色发展、科教兴国战略、创新驱动发展等方向不谋而合；这些行业基本面及新增长点也在蓬勃发展，估值水平显著提升。”市场分析人士评论说。

客户服务总量(CSA，Customer Service Aggregate)则涵盖过去金融行业常用的AUM(Asset Under Management)、FPA(Finance Product Aggregate)等金融概念，可以简单理解为“代理投融资服务”。这一策略集中体现了“金融服务实体经济”“轻资本轻资产经营”等经营理念，是发展综合金融的主战场。

分析指出，从业务角度看，此类资产不仅低耗零耗、资源占用低，业务风险也较低，是银行突围的不错选择，但难在更强调智慧、服务和科技竞争力，更考验综合金融服务能力。浙商银行今年4月在临平综合金融服务示范区上线“金服宝·小微”，以数字化手段为中小微企业提供财税、人力、法务、融资等整合服务工具，深化金融顾问制度，服务客户数超2.9万，就是一项典型探索。

中金公司在研报中指出，近几年浙商银行风控实力得到稳步提升，新战略模式下资产质量有望继续得到夯实；另外，公司积极布局零售财富管理、跨境业务等新兴领域，多元营收空间被打开。

弱敏感资产布局前景如何？

一经拆解，浙商银行加大经济周期弱敏感资产布局的意义显而易见。浙商银行的憧憬是，当“经济周期弱敏感资产”不断占据主流，其营收真正达到浙商银行总营收的40%-50%上下，不仅将为银行创造前所未有的风险抵御能力，还将进一步转变服务实体经济的方式。做好每一份“小额分散”业务，聚沙成塔，形成更可持续、更少受经济周期影响的服务模式，也能缓解末端金融服务供给不足和不够优质的问题。

三季报显示，浙商银行符合“小额、分散”特征的业务势头良好。如普惠型小微贷款余额2,674.31亿元，较年初增加308.78亿元，增速明显高于各项贷款平均增速。供应链融资业务余额726.96亿元，增幅171.34%。

浙商银行在资产端的贷款投放一直聚焦于供应链、制造业、绿色发展、普惠金融、共同富裕等国家战略重点领域，三季度末，该行发放贷款和垫款增速居全国性股份制银行前列。

一次经营策略的蝶变，让市场看到了浙商银行未来的星辰大海。这不仅仅关乎浙商银行的业绩，更关乎金融支持实体经济高质量发展的使命、金融国之大者的担当。

浙商银行行长张荣森在该行战略推介会上勾勒了未来蓝图：“零售小微占比、中间业务收入、基础客群数量大幅提升，零售小微客户‘积沙成山’，业绩增长稳健可期并为股价提升增重”。

对此，国信证券在研报中评价，我国经济处于转型关键期，浙商银行致力于穿越周期实现稳健增长，率先提出“以经济周期弱敏感资产为压舱石，打造高质量发展的一流经营体系”的经营策略，深化构建“大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境”五大业务板块齐头并进新格局，综合竞争力持续提升。

(责编：曹淼、李源)

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