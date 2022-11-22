人民网北京11月22日电 （黄盛）“我国货币政策对宏观经济的支持比较有力。”11月21日，中国人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上表示，要更好建设金融稳定长效机制，守住不发生系统性风险底线。受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。中国人民银行综合运用多种货币政策工具，降准0.25个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）下降，降低实体经济综合融资成本。我国广义货币M2、社会融资规模和人民币贷款均保持了较快增长。

“从经济运行效果看，我国宏观政策力度把握是比较合适的。既有力支持了宏观经济大局的稳定，又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定，还兼顾了内外均衡。”易纲表示，今年以来人民币对美元有所贬值，但贬值幅度小于其他主要货币，保持了人民币币值和购买力的基本稳定。

“近几年人民银行通过降准来满足货币信贷增长对中长期流动性的需求。”易纲表示，2018年以来，中国人民银行累计实施降准13次，平均法定存款准备金率从15%降到了大约8%，共释放了长期流动性约10.8万亿元；中国人民银行资产负债表规模基本稳定在38万亿元到40万亿元之间，而我国广义货币M2余额则从2017年末的近170万亿元增加到现在的260多万亿元，货币政策对实体经济支持力度比较稳固。

易纲认为，稳健货币政策不仅有总量上的支持，也有结构上的特色。人民银行聚焦供给侧结构性的堵点、难点，发挥结构性货币政策作用，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业等领域的金融服务，推动普惠金融“量增、面扩、价降”。截至今年9月末，普惠小微贷款余额达到了23万亿元；授信户数近5400万户，是2017年末的4倍；今年9月份新发放的普惠小微贷款加权平均利率为4.7%，较2017年同期下降了1.8个百分点。

易纲表示，结构性工具又可以分为长期性工具和阶段性工具两种。支农支小再贷款和再贴现是长期性工具，目前余额是2.5万亿元。近年来，人民银行创设了科技创新、交通物流、设备更新改造等专项再贷款支持工具，这些都是阶段性工具，目前余额约3万亿元，这些工具有明确的实施期限或退出安排，在达到预期目标后可以有序退出，实现“有进有退”。

“中国人民银行还推出了碳减排支持工具助力绿色发展。”易纲表示，这项工具坚持市场化原则，支持金融机构向清洁能源、节能减排、碳减排技术这三个重点领域的企业提供贷款。除了资金支持外，碳减排支持工具还要求金融机构计算和披露贷款所带动的碳减排量，这对于引导绿色理念，推动碳核算和信息披露具有积极意义。截至今年9月末，碳减排支持工具累计使用2400多亿元，支持碳减排贷款超过4000亿元，带动减少碳排放8000多万吨。

(责编：乔业琼、高雷)

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