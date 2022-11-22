人民网北京11月22日电 （黄盛）“建设中国特色现代资本市场应坚持和加强党的全面领导、坚持服务实体经济着力点、坚持完善资本市场基础制度、坚持守牢风险底线、坚持人民立场五大原则。”证监会主席易会满11月21日在2022年金融街论坛年会上表示，要深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。

“我国资本市场是在建立健全社会主义市场经济体制的过程中发展壮大起来的。”易会满表示，30多年来，特别是党的十八大以来，我国资本市场改革发展取得重大进展，市场规模跃居世界前列，市场结构大幅改善，制度型开放向纵深推进，服务实体经济特别是支持科技创新的能力明显提升，重点领域风险持续收敛、总体可控，市场韧性和活力全面增强。其中一个重要经验就是，走出了一条既遵循资本市场一般规律又具有中国特色的发展之路。

易会满介绍，在注册制改革方面，证监会提出坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征3个原则，突出把选择权交给市场这个本质，建立了以信息披露为核心、全流程公开透明的发行上市制度。

在提高上市公司质量方面，证监会强化上市公司信息披露和公司治理监管，大股东、董监高等“关键少数”公众公司的意识明显增强。同时，发挥合力，健全上市公司做优做强的制度安排，推动长期困扰市场的高比例股票质押、违规占用担保等问题得到大幅改观。尤其是在退市改革中，证监会坚持“应退尽退”，拓宽多元退出渠道，努力做到既要“退得下”、又要“退得稳”，促进市场优胜劣汰。

在风险防控方面，这几年，我国资本市场较好应对了新冠肺炎疫情和境外输入性风险的冲击，保持了总体平稳。在法治保障方面，我国充分发挥中国特色社会主义的体制优势、治理优势，构建了具有中国特色的资本市场法律体系和证券执法司法体制机制。

在投资者保护方面，证监会不断健全事前教育宣导、事中监管服务、事后维权救济相衔接的投资者保护体系。尤其是既借鉴境外有益经验，又结合国情对防止滥诉作出制度安排，建立了中国特色的证券集体诉讼制度，有效保护了投资者合法权益。

(责编：乔业琼、高雷)

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