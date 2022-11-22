央视网消息：据中国载人航天工程办公室消息，11月21日，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥15运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机发射。目前，发射场设施设备状态良好。

21日下午，在酒泉卫星发射中心，已经完成了总装测试等工作的神舟十五号船箭组合体，平稳驶出垂直总装测试厂房，通过垂直转运的方式前往发射塔架。垂直总装、垂直测试、垂直运输，被称为三垂测试发射工艺，可最大限度保证产品测试、发射准备状态与发射状态一致。

酒泉卫星发射中心测发技术总体专家 谌廷政：转运前，在技术区已经顺利完成了火箭的功能检查和匹配性测试，完成了飞船的综合电测和加注扣罩等工作。目前火箭和飞船状态良好，已经具备转入发射阶段的条件。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：火箭转到发射区之后，要进行各系统的功能检查，以及与飞船的接口匹配，后续还要参加整个发射场的全区合练。

活动发射平台托举着神舟十五号船箭组合体平稳驶过约1.5公里的无缝转运轨道，安全抵达发射塔架。

总台记者 李晓旭：执行此次神舟十五号载人飞行任务的船箭组合体，经过1.5小时的转运已经到达发射区，这就意味着长征二号F遥15运载火箭已经进入最后的发射准备阶段。

目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

揭秘航天员的"专属座驾"：45项新变化 载人火箭焕然一新

随着转运完成，神舟十五号载人飞行任务正式进入到了最后的发射准备阶段。作为航天员的专属座驾，长征二号F火箭这一次也进行了全面升级优化。据技术人员介绍，这次遥十五火箭相比上一发遥十四火箭，一共有45项技术状态变化，其中就包括，怎样将航天员更加精准地送入预定轨道。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：长二F都是零窗口发射，如果发射过程中有任何问题，有可能会造成窗口的延迟，这样的话就（会）影响入轨的精度。

长征二号F火箭作为航天员的专属座驾，需要将航天员精准地送入预定轨道，这就需要火箭可以自主应对天气因素产生的影响，从而实现零窗口发射。为了使入轨精度做到最高，科研人员还对火箭的控制系统和遥测系统进行了升级。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：我们又增加了（火箭）起飞时间偏差的适应性，采用这个技术之后，可以在它（火箭）的轨道参数里头进行相关的修正，自动补偿起飞过程中的时间偏差，能够确保入轨的精度。另外，对火箭的遥测系统、发射机，还有导航接收机也进行了相关的升级工作，使导航接收机接收卫星的数量更多、精度更高。

高密度发射 安全性如何再提高？

长征二号F运载火箭是我国目前唯一执行载人任务的火箭，因此它的高安全性是必不可少的。中国空间站进入建造阶段后，迎来了高密度发射任务，每一次亮相，它的可靠性与安全性都会再次提升。那安全性上具体都有什么提高？

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：我们在提高遥15火箭可靠性方面进行了26项的技术状态变化和更改，例如耗尽关机变换器，识别出有个别的器件存在单点失效的模式，这回也把相关的器件进行了冗余改进。

冗余改进简单来说就是相同器件有备份，在一个出现问题的情况下，另一台设备可以无缝衔接，确保火箭正常运行。不仅器件进行了冗余设计，长二F火箭也采用了“发射1发、备份1发”的模式，两发火箭轮流“站岗”，进入值班状态的火箭如果接到应急救援命令，可以随时实施应急救援发射，保障航天员的生命安全。在接下来的工作中，航天人还会对火箭进行各项检查测试，每天监测火箭状态，让火箭可以以最佳状态迎接发射。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：火箭转场之后到了发射区，整个火箭还要做一次各系统功能检查，后续还需要与飞船进行接口匹配，参加全系统的发射演练。目前，整个的火箭状态良好。

一型火箭30载 未来还将有哪些突破？

长征二号F火箭是1992年我国载人航天工程启动后，专为载人任务而研制的火箭，到今天已经陪伴中国载人航天走过了30年。其实它的研制是参考了一型叫做长征二号E的火箭，这也是当时中国低轨道运载能力最强的火箭。它是怎样从一型普通运载火箭变身为载人火箭？未来还将有哪些突破？

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：长二F作为载人火箭，最大的特点就是两个系统，一个逃逸系统，一个就是故障检测处理系统。这两个系统都是为了载人火箭而设置的。它主要目的就是为了在待发段和火箭飞行的上升段，检测火箭的故障。这时候如果火箭出现一些灾难性的故障，为了确保航天员的生命安全，用这两个系统来把航天员带离火箭的危险区。 载人（任务）多人多天的任务特点，后续载人飞船肯定重量会更大，也需要载人火箭进一步提高运载能力。第二个就是对于整个飞行的故障容错能力应该进一步提高，我们正在做智慧火箭。第三方面就是可重复使用，对于载人火箭来讲，要在可重复使用方面做出更大的技术创新和进步。

中国空间站 "三舱三船”构型将形成

神舟十五号载人飞船发射后，将会对接在天和核心舱节点舱的前向对接口，也就是现在空间站组合体唯一一个空着的对接口。到那时，中国空间站将会形成“三大舱段”+“三艘飞船”的组合体。 两艘神舟飞船同时在轨工作，这将是我国载人航天工程中的首次。而神舟十五号和神舟十四号两个乘组也将实现“太空会师”，共同完成首次航天员乘组的在轨轮换。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主任设计师 高旭：一切正常的话，神舟十五号的乘组将会在太空中与神舟十四号在轨会面，在完成短暂的5—10天的同时轨轮换之后，神舟十四号的乘组搭乘神舟十四号返回地面，神舟十五号乘组继续在轨执行飞行任务。

两艘神舟飞船同时在轨工作，这也将是我国载人航天工程中的首次，对于神舟飞船研制团队来说也将是一次全新的挑战。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主管设计师 肖雪迪：两艘飞船停靠在空间站，天地通信，还有飞行器之间的通信，对两艘飞船的识别都是一个新的状态，这个确实是有挑战的。我们面对这些挑战，在地面充分地做了仿真测试等验证工作，为新状态也做好了充分的准备。

针对航天员长期在轨驻留有哪些突破和创新？

神舟十五号载人飞船发射后，又将有3名航天员进驻中国空间站开启太空生活。从神舟十三号开始，航天员首次在轨驻留时间达到6个月。随着驻留时间越来越长，航天员长期在轨驻留技术也越来越成熟。那么，针对航天员长期在轨生活，我们有哪些突破和创新呢？

中国载人航天工程办公室总体技术局高级工程师 肖莉：围绕航天员长期在轨，在轨的健康保障、生活保障和工作保障，都相当于在天上建立了一套比较完备的体系。这个体系既包括设备设施，比如健康保障，首先是航天员的身心，在轨的食品的营养，在轨身体健康指数的监测，这些手段都是具备的。同时，我们还有太空厨房、太空诊疗仪，还可以实现天地远程的医疗会诊，包括在轨的锻炼设备。生活物资就更丰富了，包括保障航天员日常的生活用品已经通过几个乘组的迭代，进行了方案的优化。可以说，航天员使用的是越来越方便，越来越舒适。

2023年我国第三批航天员将执行任务

未来，还将有更多航天员进入中国空间站，开展更多工作。明年我国第三批航天员将陆续奔赴太空，第四批预备航天员选拔也已经启动，将选拔12—14名预备航天员。来听听此前中国载人航天工程副总设计师杨利伟的介绍。

按照任务安排，今后每年至少要有两个三人乘组执行任务，杨利伟介绍，现在除了第一批和第二批航天员正在轮换飞行任务外，明年第三批航天员也将陆续奔赴太空。我国第三批航天员2020年10月宣布确定人选，共有17名男航天员和一名女性航天员入选。这18人分别包括7名航天驾驶员、7名航天飞行工程师和4名载荷专家。

中国载人航天工程副总设计师 杨利伟：航天员训练整个的过程还是很紧张的。争取在两年多的时间里边，能够把航天员应该训练的项目以及学识能够落实好，保质保量让航天员去出征太空。

为何要建我国自己的空间站？未来如何突破？

目前，中国空间站已经完成了“T”字基本构型的在轨组装，随着神舟十五号的到来，还将首次迎来两组航天员的在轨轮换。那么，我们为什么要建设自己的空间站以及太空实验室呢？未来，载人航天还将有哪些新的发展方向？

中国载人航天工程办公室总体技术局高级工程师 肖莉：我们从空间站建设之初的理念就是“建站为应用”，这个应用从广义角度说还是很广泛的，其中最核心的内容是为了科学发展。这也是建设科技强国、航天强国的需要。未来，三仓组合体可以达到25个科学实验机柜的规模，并且都是技术先进、瞄准前沿科学问题的。未来空间站建成之后转入应用阶段，将对外分阶段发布项目征集，已经建立很完备的科学应用规划体系，有实验机柜基础设施的配套、实验项目的遴选和推举机制。未来，通过国家的空间实验室，产生一批有质量的、国际领先的科学发现和科技成果。中国人探索太空的脚步一定会越走越远，目前也在研制新型载人火箭和载人飞船，在可重复使用、低成本、提升性能和能力方面做进一步的研究和研制工作。明后年还将发射巡天光学望远镜，这是一个可以自主飞行的天文届翘首期盼的设备，能观测的场域达到42%左右，性能先进，同时它还可以停靠到空间站上进行模块升级，或者推进剂的补加和维修维护的工作。

(责编：王静、赵欣悦)

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