我国成功发射高分五号01A卫星。太原卫星发射中心 郑斌摄

人民网北京12月9日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高分五号01A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

该卫星主要面向污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等重大需求，开展高光谱遥感监测应用，为国家环保、国土、气象、农业、减灾、水利、林业、海洋、测绘等部门(领域)提供数据服务和支撑。

此次任务是长征系列运载火箭的第453次飞行。

(责编：赵竹青、高雷)

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