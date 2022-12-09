我国成功发射高光谱综合观测卫星。庄嘉靖摄

人民网北京12月9日电 （记者赵竹青）12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丁型运载火箭成功发射高光谱综合观测卫星（高分五号01A）。该星是高分专项天基系统的重要组成部分，是实现高分专项高光谱观测能力的重要标志，将进一步提升我国高光谱卫星遥感数据的自给率。

高光谱综合观测卫星运行于高度705公里的太阳同步回归轨道，采用SAST1000平台，主要配备可见短波红外高光谱相机、大气痕量气体差分吸收光谱仪、宽幅热红外成像仪等有效载荷，可在生态环境动态监测、自然资源调查与监测、大气成分探测等方面发挥重要作用，为我国积极应对全球气候变化提供数据支撑。

国家航天局负责高光谱综合观测卫星工程组织实施，对地观测与数据中心负责卫星工程大总体工作。生态环境部、自然资源部、中国气象局等部门负责应用系统建设和示范应用。中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院负责卫星和运载火箭研制生产。中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院等单位负责地面系统的建设和运行。中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次发射任务是长征系列运载火箭的第453次发射。发射任务的圆满成功，标志着高分专项工程空间段建设任务已全面完成。

(责编：赵竹青、高雷)

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