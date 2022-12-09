人民网记者 赵竹青

我国成功发射高光谱综合观测卫星。庄嘉靖摄

2022年12月9日2时31分，长征二号丁遥四十五运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，成功将高光谱综合观测卫星（高分五号01A）送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。记者从此次任务的星箭研制单位中国航天科技集团有限公司八院获悉，该星是高分专项天基系统的重要组成部分，其性能指标创造多个国际国内第一，是实现高分专项高光谱观测能力的重要标志，将进一步提升我国高光谱遥感数据的自给率，主要应用于污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等。

高光谱综合观测卫星：创造多个国际国内第一

专家介绍，高光谱综合观测卫星发射成功后，将具备国际综合性能第一的大幅宽中高空间分辨率长波红外探测能力、国内成像光谱分辨率第一的可见短波宽谱宽幅高光谱成像能力、国内空间分辨率第一的污染气体高光谱探测能力，还将在轨实现国内第一次卫星三轴机动对月亮定标。

国际综合性能第一的大幅宽中高空间分辨率长波红外探测能力。卫星搭载的宽幅热红外成像仪观测幅宽达1500km，与美国同样分辨率的Landsat卫星相比，观测幅宽提高7倍，热红外观测通道数提高1倍，可反演全球高精度地表温度信息。

国内成像光谱分辨率第一的可见短波宽谱宽幅高光谱成像能力。卫星搭载的可见短波红外高光谱相机最高光谱分辨率达到2.5nm，可获取更精细的光谱数据，大幅提高我国对甲烷等温室气体排放、水污染监测、矿产和油气资源勘查等能力。

国内空间分辨率第一的污染气体高光谱探测能力。卫星搭载的大气痕量气体差分吸收光谱仪空间分辨率达24×13km，光谱分辨率达0.3～0.6nm，可实现臭氧、二氧化氮、二氧化硫等污染气体观测。

另外，为进一步提升可见短波红外高光谱相机的定标精度，卫星将在轨实现国内第一次卫星三轴机动对月亮定标。

该星将与高光谱观测卫星、大气环境监测卫星组网，实现每天3次大气环境探测全球覆盖、1次红外遥感全球覆盖，3天对中国及近海地区高光谱、全谱段重访观测，可快速满足行业热点需求。卫星投入使用后，将应用于生态环境动态监测、自然资源调查、大气成分探测等方面，大幅提升全球大气污染物监测能力，显著提高我国对甲烷等温室气体排放点源和水体污染排放点源的区域宏观监管能力，有力支撑复合型大气污染防治，助力打赢“污染防治攻坚战”，为“全国重要生态系统保护和修复”“积极应对全球气候变化”及“美丽中国建设”等提供支撑。

长二丁火箭：严密准备应对低温考验

长征二号丁运载火箭是常温液体二级运载火箭，具有“可靠性高、经济性好、适应性强”等特点，可支持单星、多星并联、串联、搭载等多种形式的发射需求。其太阳同步圆轨道运载能力可达1.3吨（轨道高度700公里）。

据介绍，本发任务因计划临时调整，火箭试验队进场后面临型号长期贮存发射场的情况。型号队伍根据火箭保管技术要求，参考其他型号长期贮存的宝贵经验，与发射场大力协作，妥善制定发射场贮存方案，对箭体所处环境的温湿度、贮箱压力等每日监测、关键重要产品返沪复测；再次返回发射场前，针对贮存以及产品复测情况进行详细复查确认，并组织专家队伍进行审核，确保任务顺利实施。

此外，寒流侵袭给火箭发射带来更加严酷的考验，长二丁研制队伍除了采取发动机舱增加保温层、空调送风和游机加温等应对措施外，提前查找薄弱环节、形成相应预案，做好了万全准备。

本次发射是长征二号丁运载火箭第71次发射，也是长征系列运载火箭第453次发射。

(责编：赵竹青、高雷)

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