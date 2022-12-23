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交通银行：线上金融服务“点”亮人民美好生活

2022年12月23日10:41 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行线上金融服务 “点”亮人民美好生活

　　近年来，交通银行始终坚持金融为民，秉持“科技向善”理念，加大金融科技投入，不断加快数字化新交行建设。

　　交行线上金融服务以“为客户创造价值，打造最佳体验”为目标，把银行业务从柜台搬上“云端”，使金融与非金融场景深度链接，提供智能化、个性化、有温度的产品和服务。

　　立足数字化转型，让便利多一点

　　作为服务客户的重要平台，交通银行App承载着广大客户对美好生活的向往。数字时代，客户对个人业务线上化、智能化需求愈发突出。交行及时洞察客户需求，不断优化客户体验，焕新升级推出交通银行App7.0版本。从客户视角和使用习惯出发，让客户的金融体验“轻松一点”，为亿万客户提供全方位一站式智慧金融服务，满足客户越来越多元化和个性化的财富管理需求。

　　交通银行App7.0版本继续重点打造交通出行、餐饮娱乐、政务生活和医疗健康四大生活场景的服务优势，为客户提供更便捷、更实惠的本地化、线上化全新消费生态，将政府“智慧政务”同客户的日常生活有效联通。

　　此外，交行依托App推出“云上交行”服务，将原本必须到线下网点才能办理的业务搬到线上，实现“数据多跑路、客户少跑腿、服务到身边、体验更便捷”的人性化服务，让金融无处不在，让服务触手可及。

　　深耕生活场景，让实惠多一点

　　2021年以来，交通银行App持续开展“交行福利季”活动，为客户带来实惠的同时，也为千万商户增添活力。

　　交通银行App把功能体验嵌入生活消费全场景。客户登录App体验签到、转账、还款、浏览投教知识等轻便任务即可参与福利季“月月有礼”抽奖活动，奖励包含各类支付券、生活缴费补贴券、加油券、话费券等，让客户切实感受到月月有好礼，人人有奖励。

　　此外，交通银行App还针对不同商户的消费场景，特别推出“扫码付周周惠”线下实体消费活动，与百果园、奈雪的茶、良品铺子等10余个品牌商户达成合作，整合全国超3万家门店优惠，以“扫码支付满20元立减10元”活动助力激发消费活力。

　　交行积极响应国家政策，从因时因势不断优化调整防疫服务专区功能，到大力推广“交行福利季”活动，始终便民利民惠民。面向“数字未来”，交行将继续坚持科技引领、创新驱动，为客户提供全流程、全方位、全覆盖的优质线上金融服务。

(责编：曹淼、李源)
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