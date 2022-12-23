魏琪嘉

前不久召开的中央经济工作会议，对当前经济形势怎么看做了精准的概括，对2023年经济工作怎么干做出了重要部署。会议内容振奋人心、备受关注，提出的系列重大举措将对提振市场信心，推动经济高质量发展具有关键作用。

产业政策要发展和安全并举，是本次会议提到的一个重要论断，对当下用好政策稳增长、促转型、保安全提出了最新要求，也是产业政策转型的重要方向。当前新一轮产业变革与我国经济转型升级形成交汇，建设现代化产业体系面临难得机遇。同时，外部经济环境复杂多变，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。时与势决定了要更加科学合理运用产业政策，更好发挥政策在统筹发展和安全方面的重要作用。

从发展角度看，产业政策要处理好短期和长期、传统和新兴、整体和局部的关系。政策应立足当下，着眼长远，促进产业在稳健运行中实现质的提升。传统产业和战略性新兴产业都是实施产业政策的重要着力点，要顺应产业发展普遍规律，把握不同产业所处阶段特征，统筹好技术改造和新增长引擎的培育，以此谋定重点任务、规划相关路径。此外，产业政策应在打通产业循环，在推动“科技－产业－金融”良性循环发挥引导作用，这就要求产业政策在实施方式上要总分结合，考虑到实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，找到有助于实现多重目标的政策平衡点。

从安全角度看，产业政策要坚持问题导向，着力破解制约产业可持续发展的难题。关键就是要通过优化产业政策实施方式，进一步增强产业链供应链稳定性和韧性。实现这一目标，政策要从技术、组织、布局、结构四个层面做好分类。产业技术政策聚焦培育好政产学研用的模式，开展好基础技术的研发工作，加快科技成果向现实生产力转化。产业组织政策要致力于保持市场竞争活力和竞争秩序，塑造大中小企业协同发展的格局。产业布局政策应注重与主体功能区规划有效衔接，推动实现产业在地理空间上的合理布局。产业结构政策应着眼于保持不同产业之间、同一产业内部的比例关系，保持制造业比重基本稳定，根据经济社会发展阶段需要推进产业结构动态优化调整。

发展要安全，这是大国经济发展到高水平阶段所必然要回答好的时代命题。科学合理实施好产业政策是确保经济安全发展的重要环节。产业稳则经济稳，产业强则经济强。当前，要发挥产业政策对加快建设现代化产业体系的推动作用，更加有效统筹发展和安全。要着力确保产业链供应链稳定，不断强化产业链供应链韧性。同时，辩证处理好政府和市场的关系，不断提升资源配置效率，推动传统产业改造升级，加快发展战略性新兴产业，把经济发展着力点放在实体经济上，落实好前期出台的一系列促进产业经济平稳运行的政策举措，确保产业发展平稳有序，在平稳有序中迈向高质量。在实施产业政策的过程中，要及时总结好经验好做法并对政策进行动态优化调整，推动产业政策向普惠化和功能性转型。

（作者系国家信息中心预测部产业室主任、研究员）

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(责编：王仁宏、高雷)

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