人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）近日，在大连海关所属大窑湾海关的监管下，一批大众、上汽等品牌的1419辆二手汽车在大窑湾汽车码头装运上船，即将启运发往海外，这是大连口岸首次出口二手汽车。

关员在查验出口二手汽车。白晓光摄

为贯彻落实国务院关于二手车出口工作的决策部署，积极有序扩大二手车出口，推动外贸保稳提质，12月6日，商务部、公安部、海关总署三部门发布《关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知》（以下简称《通知》），决定新增辽宁省、福建省、河南省等14个地区开展二手车出口业务。包括该《通知》在内，相关部门已发布三批开展二手车出口业务地区名单。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，我国二手车特别是新能源二手汽车出口是推动我国汽车出口的重要增长点。进一步扩大二手车出口业务地区范围，有助于进一步扩大二手汽车出口规模，进一步完善二手车出口相关的维修整备、检测认证、仓储物流、金融信保等配套服务体系，进一步提高国际营销网络和售后服务体系，不断拓展国际市场渠道，从而进一步助力我国汽车出口。

“受到全球芯片短缺影响，很多国家出现新车交付周期拉长或者延期交付的情况，但市场对汽车消费的需求还在，这促使一部分消费者转向二手车市场。”海南海马汽车有限公司相关负责人介绍，“我们近年来不断加速布局二手车出口市场，除了境外强劲需求和本地完整的整车、零配件供应，还离不开海关提供的便捷高效的通关环境。”

据了解，为保障二手车快速出口，海口港海关结合为企业送“服务包”活动，在“一对一”做好企业精准服务的基础上，提前了解二手车出口计划和班轮靠泊时间，建立“一揽子”通关服务机制，实行“7×24”小时预约通关，引导企业用好“一体化申报”“提前申报”等模式，实现“企业一次咨询、窗口全方位答疑”，最大程度提升通关效率，让二手车出口跑出“加速度”。

“二手车出口作为外贸新业态，对推动汽车消费、海南自贸港产业升级具有重要意义，开展好业务有利于激发市场主体活力，促进外贸保稳提质。”海口港海关副关长陈卓聪表示，下一步，海关将继续做好二手车出口通关服务，发挥海南自贸港辐射东南亚的区位优势，支持企业建设海外仓、开拓线上销售渠道、开展境外售后服务等，建成集“销售、仓储、售后”于一体的二手车出口产业链，帮助企业抢占市场，提升海南汽车品牌的国际影响力。

(责编：王仁宏、高雷)

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