河北12条措施支持重点药企加快生产保供

日前，河北省应对新冠肺炎疫情工作领导小组物资（防疫物资）保供组印发《关于支持重点药品企业加快生产保供市场的通知》，提出建立日监测调度机制、实行驻企特派员制度、加强要素协调保障、确保物流运输通畅、纳入白名单管理、保障用工需求、加快产线资质审批、力促企业技改扩产、强化金融扶持、稳定市场流通秩序、加强生产和质量管理、加强部门协同配合等12条措施，全力支持河北止咳、退热、抗生素、抗病毒药等四类药品和抗原试剂生产保供。

黑龙江药企全力生产保重点药品供应

连日来，黑龙江省制药企业开足马力，通过闭环生产、争取上游原料、调配生产能力等多种方式，全力保障退烧、止咳类重点药品产能。截至目前，黑龙江省工信系统重点监测35户企业，生产的产品涉及42个品种。省工信厅以省内用药需求为令，统筹调度全省工信系统力量，共向35家药品生产企业派驻省、市两级驻厂员44名，全力支持企业增产扩产，把控产品流向，解决企业面临实际问题，帮助企业稳定供应链，全力保障重点药品供应。并监测企业生产状况、销售流向，促进产销衔接。下一步，黑龙江省工信厅将进一步加大工作力度，确保黑龙江省药品生产企业开足马力生产，实现各类药品连续稳定保供。

湖北药企扩产扩能24小时生产保供应

湖北省经信厅近日组织企业通过技改提效、委托加工等方式助力企业稳产满产，全力以赴满足市场供应。生产线持续24小时运转，已成为湖北多家重点药企和医疗物资生产企业的常态。为进一步做好疫情防控药品及医疗物资保供，湖北省经信厅已派出帮扶工作队开展驻厂驻点服务，掌握企业现有库存、每日产量、次日排产计划等生产信息，及时协调解决具体问题，协助支持企业做好扩产扩能工作。

四川药企满负荷生产保障紧缺药供应

四川省经信厅、商务厅、卫健委等6部门近日公布《四川省新冠预防与治疗相关药品地方品种推荐目录（第一版）》，向公众推荐了17个地方西药品种、117个地方中药品种，涉及40多家四川制药企业。四川省明确要求强化部门协同、省市联动，积极帮助疫情防控紧缺医疗物资重点生产流通企业协调解决存在的困难和问题；鼓励银行业金融机构积极加大金融支持，全力做好水电气等要素保障，支持企业满负荷生产。成都市有关部门已成立专班进驻重点医药企业，帮助解决企业生产经营中遇到的问题。

新疆工信厅全力保障药品供应

连日来，新疆维吾尔自治区工信厅按照全力保供、保障急需、适当储备、有序投放的原则，针对疫情发展新形势，采取一系列措施做好抗疫物资保供生产，全疆各药品生产厂家也加大生产力度，全力保障药品供应。自治区工信厅派出驻企特派员对新疆四类药品（退热、止咳、抗病毒、抗生素）生产企业提供帮助，指导企业“一药一策”制定增产扩能方案，通过技术改造、新建生产线和委托生产等方式，想方设法挖掘现有产能，进一步提高产品产量。其中，将四类药品生产作为重点，坚持日调度、周报告，建立应急值班值守和快速响应机制，千方百计提高产量。

(责编：王震、陈键)

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