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“数实融合促发展”

直播间“带岗”不“带货”让互联网惠及更多求职人

人民网记者 许维娜
2022年12月23日11:55 | 来源：人民网
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“这是工厂环境，有中央空调，有养老补贴，感兴趣的话，大家可以点击右下角‘马上报名’填写信息就可以参与。”近日，在网络直播间，主播向用户直观地展示着企业的工作岗位和工作环境。

不同于常见的直播间，这个直播间不“带货”，只“带岗”。有专家表示，直播带岗的出现有效缓解了“面对面招工”的难题，让招工从“面对面”变成了“屏对屏”，对企业招工和蓝领求职都是良好的契机。

人社部今年发布《关于加强企业招聘用工服务的通知》，提出要推广运用直播带岗、远程面试等新型招聘对接模式。用好这些云端招聘新模式，有助于供需更精准地对接。

我国有超过2亿名技能劳动者，但制造业等行业劳动力结构性短缺的情况依然存在。一边是“招工难”，一边是“就业难”，求职者与企业之间的信息不对称、供需不匹配等因素，影响了招聘效率。

对求职者而言，在直播间与企业直接对话，能够更明晰地了解企业需求，更直观地了解工作环境、工作内容等，进而更准确地选择自己适合的岗位。

对企业而言，比起传统招聘方式，线上招聘不但成本更低，还能打破空间限制。特别是以直播形式展开的招工，即时的交流互动能够帮助企业充分展示自身需求，这些需求精准传导到求职者身上，有助于提高人岗匹配度。

记者观察到，直播间里招工忙，“直播+”持续撬动蓝领就业市场，为工厂招工、工人就业带来新变化。搬进直播间的招聘会也是顺应数字化时代要求、提高市场资源配置效率的一次有益尝试。

以职多多为例，通过快手“快聘”等直播招聘平台，为蓝领工人、大学生、农民工、退役军人等多类群体的就业求职搭台的同时，进一步推动人力资源行业数字化发展。

职多多相关负责人介绍，公司与“快聘”产品的全链路数字化模式进行融合升级，从职位上架、内容运营、线索转化等多个方向进行调优，为通过“快聘”平台所服务的广大求职者提供温暖且专业的就业服务体验。

借力于直播平台覆盖范围广、真实互动强的特点，职多多在快手平台搭建了品牌矩阵账号及企业IP账号。通过矩阵式账号相互引流，互相推动，建立一个流量循环的品牌宣传链，积累粉丝量和品牌背书，增加用户信任，提升账号权重。

自2022年1月“快聘”平台推出至今，职多多旗下品牌矩阵账号粉丝超过200万，直播及短视频日均覆盖人数超过500万，月服务求职者数万余人。

上述负责人认为，在短视频等直播平台上，求职者的求职效率更高，避免线下繁琐程序，有效打破了时空壁垒。通过最直观高效的方式深入了解岗位，加深职位匹配度，有效稳就业，求职者的求职体验感也得到了提升。

从提供就业服务的人力资源机构来看，信息的高效互通也为人力资源服务行业创造了新的机遇和挑战，这是一个不断大浪淘沙的过程，只有专业靠谱的机构和服务，才能从纷繁复杂的蓝领招聘市场中脱颖而出。

但直播带岗仍处于探索期，在实行过程中难免存在“宣传不实际”“承诺不兑现 ”等问题。

“而一个行业想要实现持续健康发展，必须加强行业自律，通过制定行业标准、行为规范、自律规则等一系列手段，形成良币驱逐劣币的良性市场环境，引导自媒体行业科学发展。”职多多相关负责人表示，如何克服漏洞，让直播带岗发挥更好的效果，也是该思考的问题。

“蓝领招聘市场就是这样一个自我淘汰、自我生长的坎坷阶段，我们会从自身做起。”该负责人表示，公司设立了“职小二”温暖救助金，曾有三位求职者从甘肃被黑中介骗到杭州找工作，风餐露宿、吃住无依，公司在提供基本生活救助的同时，帮他们找到了合适的工作。“类似于这样的工作我们还会继续发展，帮扶一些在找工作过程中陷入困境，急需救助支持的求职者们。”他说。

就业是民生之本，稳就业是经济运行保持在合理区间的重要支撑。如今，越来越多的工厂将招工搬进了直播间，各大平台也陆续发力直播带岗。另有专家认为，直播带岗应坚守诚信底线，如此，企业才能走的更远。

(责编：王仁宏、高雷)
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