人民网记者 许维娜

铺地砖、砌墙面、混凝土修整、外墙高空喷涂……一台台穿着粉色外衣的机器人正在建筑工地上大显身手。平整误差在5mm内，单个房间实测作业仅需2分钟，施工效率可达人工的3至5倍，只需提前规划路径，即可实现建筑施工全流程自动化。建筑机器人正在推动着传统建筑业向智能建造转型升级。

在智能体系集聚发展，传统行业加速智能化转型的今天，许多人对建筑业的印象不再停留在“危、繁、脏、重”的常态，而是从粗放迈向精准、从“人海作业”走向“智能建造”，探索着高质量发展转型升级的新方向。

政策支持激发新活力

近年来，住房和城乡建设部以试点项目、案例征集、经验推广等工作为抓手稳步推广智能建造，着力解决生产方式粗放、劳动力紧缺、资源能源消耗大等制约建筑业高质量发展的关键问题，推动建筑业工业化、数字化、智能化转型，努力走出一条适合我国国情的智能建造发展新路径。

记者日前从住房和城乡建设部获悉，北京等24个城市将开展智能建造试点，积极探索建筑业转型发展的新路径。

根据住房和城乡建设部近日印发的通知，24个城市开展智能建造试点的主攻方向是以科技创新为支撑，促进建筑业与数字经济深度融合，培育智能建造新产业新业态新模式，着力解决工程建设存在的生产方式粗放、劳动力紧缺、资源能源消耗大等突出问题，更好发挥建筑业对稳增长扩内需的重要支点作用。

多位专家在接受记者采访时表示，试点将帮助各城市探索智能建造新业态，着力解决当前工程建设存在的问题，更好发挥建筑业的重要支点作用。未来，智能建造还需要从技术和管理等多个方面继续发力。

目前，以碧桂园等数智化转型为主的企业正不断加大研发投入，给智能建造行业发展注入不竭力量。截至今年10月，旗下博智林建筑机器人已有32款实现了商业化应用，服务覆盖超30个省份和自治区，总施工面积超千万平方米。

如今，建筑行业转型升级的步伐加快，机器人“搬砖”，已成为现实。博智林机器人党委书记、总裁王克成表示，通过推广智能建造，传统建筑业将迎来转型升级，不仅可以推动行业的技术进步，还可以提升工程质量安全、效益和品质，有效拉动内需，培育国民经济的新增长点。

科技赋能培育新业态

博智林墙砖铺贴机器人作业中。来源：受访方供图

位于佛山市顺德区北滘镇的凤凰台项目是碧桂园智慧建造体系全面应用的首个试点，一年多来，凤凰台项目开展“拆解一栋楼”的行动，借助系统调度、科学铺排，将工地变工厂，让建筑机器人流水线式作业来“生产”房子。

该项目占地约63亩，因此在碧桂园内部又称“63亩项目”， 这里开展了建筑机器人施工、BIM数字化服务集成、新型CFRP刚性复合模板体系、智能装备及预制装配式构件等五大模块的新型技术和管理全体系协同综合应用。

此前已在汕头金平、佛山三水、广东增城等多个场景跑通多机施工联动。王克成介绍，截至2022年10月底，凤凰台项目中已有近40款建筑机器人开展实际施工，其中不乏新成果和新技术亮相，覆盖了建筑施工中的大多数工序、工艺，包含混凝土主体结构、二次结构、室内装修、地坪施工、外墙施工等等。

以博智林测量机器人为例，可实现单个房间测量时间小于100秒，是人工测量（传统测量为两人一组）效率的2-3倍。在2020年6月，在广腾的项目上开启了“人机PK”的工程应用测试，一台测量机器人的作业效率相当于4名实测实量人员。

王克成表示，长期以来，建筑行业都是世界上数字化、自动化程度较低的行业之一。另一方面，建筑行业从业人员总体年龄逐渐偏大且数量不足已成为普遍问题。他强调，公司投入了大量人力物力成体系地自主研发，特别是优先解决劳动力需求很大、对人体有危害的施工环节。其基于模糊自适应的运动控制算法、智能视觉传感器等填补了行业需求。

智能建造反哺产业发展

博智林流动制砖车。来源：受访方供图

近年来，我国出台了《国家标准化发展纲要》、《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》、住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑业发展规划》，提出加快智能建造与新型建筑工业化协同发展。

有专家表示，智能建造反哺产业发展，培育产业集群新业态。一方面，建筑机器人作为新的行业赛道，为全社会创新创业者提供了经验借鉴和新思路；另一方面，新的职业正在应运而生，不同于传统粗放的工作技能，新兴产业工人作为高技术岗位需要深研机器人领域，符合人才发展趋势，也为新时代就业问题做出了贡献。

“我们现在也在培养自己的‘智能建造产业技师’，他们至少会具备能操作一款或多款机器人施工的技能。我们希望助力传统建筑行业和施工模式的转型和发展，通过一系列的培训让产业技师们成为掌握传统和现代双向建筑技能的人，打造人机协作的新模式。”王克成表示。

造出机器人的同时，如何合理、科学以及实时地调配具备不同功能的机器人，并让它们在整个建造生态中最大化发挥作用，是博智林思考的另外一个问题。

王克成还表示，国家层面对智能建造包括建筑机器人、人才引进、营商环境、科技研发等方面都给予了大力支持，作为科技型产业来说，也将会反哺经济，在区域或者地方上形成大规模、高质量发展的产业生态或产业链集群。

“智能建造领域的方向是明确的，一定是向工业化、自动化、数字化、智能化方向发展。这需要产学研等社会各界人士密切合作，在国家政策的指引下，最终使技术与产业相互促进，将建筑业变成更加美好的行业。”王克成说。可以期待的是，插上数智化翅膀的建筑业，推动行业在实现高质量发展上取得新进展。

(责编：王仁宏、高雷)

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