王绍绍

江苏常州蒲岸村，一位村民发现道路上堆着垃圾，他打开“联通数村”平台的“随手拍”板块，上传现场照片，等待系统后台自动派单、相关工作人员前来组织整治。一趟散步闲逛，也可以顺便建设美丽乡村。

从形式多样的数字化政务服务平台，到乡村小学生在“云机房”上AI课，数字技术发展日新月异，为人民群众的衣食住行带来巨大变化。尤其在医疗、养老、家政等民生领域，数字化技术越来越走进千家万户，走遍城市和乡村，满足人民群众多层次多样化需求，实现技术普惠。

“中国式现代化的宏伟进程必将进一步加速推动数字化网络化智能化在更广领域实现更高质量、更深层次的发展，同时，数字化网络化智能化正成为实现中国式现代化重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。”日前，中国联通董事长刘烈宏在合作伙伴大会上系统阐述中国式现代化与数字化的辩证关系，他指出，中国联通已拥有117万个5G基站，占到全球30%左右。扎实提升网络品质的同时，中国联通深耕数字乡村和智慧社区，并面向公众市场推出 “八金八银”重点产品，服务智慧社会建设，开启数智生活新图景。

舒适宅家 智慧网提供家居一体化解决方案

国人第一次对“数字家庭”有了概念是在1999年，有实验项目以电视作为显示器，利用电话线作为通道，接入Internet，让老百姓通过电视实现上网。自那时起，数字化、智能化的技术和家居生活结合起来，成为了众多产品瞄准的方向。

当前，数智家居、全屋智能的热度持续上升。2022年上半年，家电行业国内销售规模为3609亿元。有报告预测，2022年中国全屋智能市场销售额将突破100亿元人民币。到2027年，嵌入智能家居设备、机器人和家电的各种类型的传感器将从2021年的18亿个增加到46亿个。

要想实现智慧家居协调运作，流畅的组网发挥关键作用。“八金八银”产品中，联通组网提升了家庭全户型Wi-Fi信号模拟覆盖功能和C网关能力对接，使得宽带提速、上线智家守护功能优化。为了保护家中小孩和老人的安全，“联通看家”应用AI技术，丰富了老幼关爱等场景化监控能力，持续优化智慧云厅能力，打造专精特新的家庭云体系。

近年来，联通基于“平台+云网+X”产品创新体系，试图创建家庭云总体视图，在2022年世界宽带论坛上获得年度最佳数字家庭运营商。“智慧网+应用云+多终端”的家庭数字化、智能化、生态化智家产品为用户带来更美好的智慧家庭生活体验。下班回家，窗帘自动拉合、空调自动调到最舒适的温度；走进厨房，打开冰箱，屏幕上展示出菜谱和视频教学……这样的场景将会在越来越多的家庭变为现实。

缩小鸿沟 让流畅网络跑在“乡间的小路上”

“数字鸿沟”是数字经济发展过程中绕不过去的话题。《数字乡村发展战略纲要》指出，把数字乡村摆在建设数字中国的重要位置，到2025年，实现乡村4G深化普及、5G创新应用，城乡“数字鸿沟”明显缩小。

为了提升乡村网络设施水平，多地加快乡村信息基础设施建设，农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展持续推进。中国联通把数字乡村作为赋能乡村振兴的数字抓手，推出 “数字乡村”平台和“数字乡村”品牌，助力乡村生产方式升级、治理模式创新和生活方式改善，并通过市场化配置资源的方式，推动经济和社会效益相统一、发展和帮扶模式可持续。

许多村庄彻底改变了过去“出行靠走，通讯靠吼”的情况，在桔园桃林、在路上门口，村民能随时随地刷下短视频、上网冲浪……把全国各地的精彩“拉”到面前来。

有了基础网络，数字乡村平台还会在村委会等公共空间设立大屏，轮番显示村里各主要路口等地的实时画面和安全信息，同时展示电商平台、智慧党建、视频会议、乡村治理随手拍等多项功能。

筑牢底网 加快900MHz低频段打底网建设

当前，世界各国5G网络建设普遍使用的是中频段和其他频段，在广大的乡村，则主要应用低频段。据网络技术人员介绍，900MHz频段是全球公认的公众移动通信“黄金频段”，最远覆盖距离可达2.5公里，适合农村村组之间距离远、村民居住分散的现状。中国信息通信研究院无线电研究中心无线电资源研究部主任刘琪表示，在建网初期室分系统不完善的情况下，建设室外900MHz宏站可以在农村、高速等特殊场景实现良好的穿透覆盖。这些基站还可重耕“升级”为同等覆盖的5G基站，成本相对较小。

近日，工信部发布消息称已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源重耕用于5G系统，村里的网络体验将“再上一层楼”。

工信部数据显示，中国5G发展取得领先优势，截至2021年上半年，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，同比增长量位列全球首位。

刘烈宏表示，明后两年，中国联通将坚持适度超前、以建促用、建用结合，坚定不移加大投入力度，加快打造5G、宽带、政企、算力四张精品网，进一步提高网络覆盖、提升网络质量，确保更好的用户感知，坚决当好为中国式现代化筑牢数字底座的大国“顶梁柱”。（实习生施懿芝对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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