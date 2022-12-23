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出行逛街、约饭购物……北京“烟火气”渐渐重燃

人民网记者 夏晓伦 翁奇羽 于凯
2022年12月23日13:53 | 来源：人民网
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在北京，咖啡就是“烟火气”，图为22日午后，消费者在三里屯的一家咖啡厅。人民网记者 于凯摄
在北京，咖啡就是“烟火气”，图为22日午后，消费者在三里屯的一家咖啡厅。人民网记者 于凯摄
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一大早，从事电商运营业务的王杰就跟同事一起，乘坐最早一班飞机前往杭州洽谈业务；中午，刘珊珊与童彤相约到三里屯，很久没有见面的她们不仅喝了奶茶，还在网红餐厅打卡美食；傍晚，刚刚下班的李灏就带着女朋友赶往电影院看《阿凡达2》……

“出来放松放松，好久没有看场电影了。”捧着爆米花的李灏告诉记者。他在国贸上班，女朋友则在4公里外的东单，这在偌大的北京来说，已经是很友好的距离了，“虽然是工作日，但来这里看电影的人真不少，感觉大家的业余生活又开始丰富了。”李灏说。

影院工作人员告诉记者：“从本周开始，影院的上座率就有了明显增加，尤其是《阿凡达2》在国内上映以来，甚至是有爆满的情况出现。”该工作人员提醒：“如果大家想看IMAX场次，就一定要提前关注余票情况，晚了就没有好位置，甚至没有票。但是普通场次的话，余票就比较充足，提前一两个小时购票就可以。”

“说出来你们可能不信，好久没看见这样人来人往的景象了，真是有点激动。”在北京西站从事商品销售的杜华向记者感慨：“之前有段时间，出行的人不多，车站也没那么多人，站里一共有13个候车室，最少的时候才开2-3个，但从最近开始，候车室陆陆续续都开放了，买东西的人也多了，当然我们的生意也好了。”

近期，随着优化疫情防控“二十条”“新十条”等政策陆续公布，人们的出行更加便利，北京多家商场也宣布恢复堂食，线下消费场景正在渐渐复苏。密集的车流、回升的客流，正在让北京这座城市重燃生机，接下来，大家跟随记者的镜头，看看那久违的“烟火气”。

(责编：王仁宏、高雷)分享让更多人看到

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