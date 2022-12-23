人民网记者 杜燕飞

党的二十大报告提出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。日前召开的中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。

今日，由人民网主办的“2022国民消费大会”在北京举行。本届大会邀请政产学研的各界嘉宾共聚一堂，围绕“新潜能·新价值·新作为”的主题，通过主旨演讲、圆桌对话、案例分享等形式，集中展示了消费领域的前沿趋势和创新成果。

扩大内需 发挥消费对经济发展的基础性作用

近年来，我国消费市场规模持续扩大，超大规模市场优势持续发挥，消费结构优化升级，流通效率明显提升，消费已成为经济增长的主要驱动力。

人民网负责人表示，消费是终点也是新起点，既是人民对美好生活需求的直接体现，也是国民经济循环中的重要组成部分，增强消费对经济发展的基础性作用是一个系统工程，需要全社会协同发力。人民网愿与社会各界携手全面贯彻新发展理念，从消费升级需求出发，提升消费者权益保护水平，激发消费新潜能，挖掘消费新价值，积极开展新作为，促进消费持续恢复，助力经济高质量发展。

“中国经济增长的根本点在于内需，要发挥消费对经济增长的基础性作用，扎扎实实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，提高劳动在国民收入分配中的比重，提高劳动者报酬在初次分配中的比重，要坚持效率优先兼顾公平。”国务院参事室特约研究员姚景源认为，要想扩大消费，首先要让大家有钱，然后让大家敢于花钱，解决后顾之忧，还要建立完善的国内大市场。在这一过程中，政府要解决影响大市场循环畅通的堵点，创造良好的外部环境。

“构建强大的国内市场，执行扩大内需战略，要提高吃穿等基本消费品质，扩大文化和旅游的消费，加快培育新型消费，发展绿色低碳消费市场。”中国国际经济交流中心首席研究员、国家发改委学术委员会原秘书长张燕生认为，要把消费培育成拉动中国式现代化增长的直通车，让中国式现代化建立在中国超大规模市场基础上和中国持续不断地技术进步基础上，推动中国经济实现高质量发展。

工业和信息化部消费品工业司原司长高延敏也认为，消费面向国民生活的各个方面，直接影响人们的生活品质。在这其中，国民消费是中国经济增长的重要动力，和谐优美生存环境需要绿色消费，要融合线上线下拓展消费渠道，随着消费需求变化而适时调整供给，以细分市场探求新增长点扩大消费，保证国内需求的不断扩大。

“明年基础性消费将得到有效恢复，要加快推动家庭消费升级的有关安排，提前布局做好低碳消费模式的推广和应用。”商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国说。

打造新场景 满足不同群体消费需求

大会期间举行了1场主旨演讲、3场主题分享和1场圆桌论坛，与会嘉宾围绕消费升级中企业如何突破和创新，如何细分消费市场、促进绿色消费、创新消费场景等内容展开了深入研讨。

谈及消费升级后企业面临的机遇，内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁张轶鹏表示，要精准洞察消费需求，不断创新品质实力；搭建科技创新平台，持续提升创新能力。要应对消费变革浪潮，强化激发创新活力。益海嘉里食品营销有限公司董事长兼总经理陈波认为，新一代消费者对个性化、高品质、健康化、便利性以及可持续的需求愈加强烈，企业必须不断投入产品研发、进行技术革新。小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰表示，消费端的种种变化，要求企业紧紧抓住消费趋势，推出更丰富的产品种类，更快推进产品迭代。

消费升级背后，市场细分也越来越明显。如何更精准地满足不同消费群体的消费需求，促进消费持续恢复？“随着消费升级、市场细分，消费者的需求变得更加多样化。”杭州娃哈哈集团董事长宗庆后表示，企业必须坚持产品创新、技术创新，在严守产品质量底线的基础上，顺应消费升级趋势，为消费者开发更多高附加值的健康产品。

值得注意的是，当前绿色消费方式正成为越来越多消费者的选择，如何才能抓住“绿色”新机遇，抢占“绿色”新赛道？

以汽车行业为例，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，也是居民消费的重要消费品，汽车电动化是全球节能减排的一个重要举措。当前，我国新能源汽车的产业增长迅速。一方面要采取措施保证新能源汽车产业可持续发展，另一方面也要通过动力电池回收，解决材料紧缺的问题。极狐汽车常务副总经理刘洋认为，大力推广新能源汽车，将有效地降低城市空气中燃油产生的PM2.5浓度，随着未来电力清洁化、高效工业除尘和脱硫技术的应用，电动汽车将带来更明显的大气污染物消减效果，改善城市区域的空气质量。

谈及创新消费场景、激发城市活力，北京市政协经济委员会副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起表示，要将资源、文化、科技这三种力量转化成新生代消费者感兴趣的消费场景，使其具有沉浸感、娱乐感、互动体验，全方位满足消费需求。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举认为，要营造良好的营“消”环境，以市场为本，发挥科技作用，实现多元消费需求。成都市都江堰市青城山—都江堰旅游景区管理局副局长刘崧表示，要将自身的参与和体验与旅游紧密联系在一起，将旅游升华为旅行，达到沉浸式旅行的目的。首创郎园总经理赵春燕认为，消费是物质流动，是生活方式，也是城市的文化细胞，为消费塑造场景，为场景赋予内涵，最终都是服务于城市的“烟火气”。

总结经验 发布国民消费创新案例

为进一步梳理消费新趋势，挖掘消费新潜能、新价值、新作为，大会发布了“2022国民消费创新案例”结果，并同步面向社会发布了“2023国民消费创新案例”征集启事。

据了解，人民网自启动“2022国民消费创新案例征集活动”以来，共收集到225个案例，经过征集、初筛、专家评议等环节，最终发布了包括口碑产品、影响力品牌、科技赋能、产业迭代、消费地标、绿色消费、公平消费等七个方面的创新案例。其中，特设“公平消费”创新案例，旨在挖掘更多在公平消费方面的典型做法，为营造良好消费环境提供更多参考。

2022国民消费创新案例呈现出很多消费新亮点。其中，绿色消费逐渐成为时尚，健康消费也开始备受关注，不少企业将绿色发展融入品牌营销之中，在践行低碳、可持续发展的企业责任的同时，也掀起了绿色消费新风尚；以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新技术在消费领域加速应用，不仅带来更多产品和服务的新供给，也深刻改变着人们的消费理念和消费方式，越来越多的企业开始将科技元素融入产品设计，着力为消费者提供更加优质的产品和舒适的消费体验；国潮消费也正在逐渐成为消费者喜爱和热捧的消费热点，不少品牌从中国传统元素切入，在品牌营销、产品设计上深入创新，获得了不少消费者的喜爱。

与此同时，我国消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态日益丰富，居民消费正在从有形物质商品向服务消费扩展，发展型、享受型消费进一步壮大，消费对经济发展的基础性作用不断巩固，当前营造公平、良好的消费环境尤为重要。在“2022国民消费创新案例征集活动”中，不少地方政府进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，不少耳熟能详的热门消费地标也体现了各地在加速壮大内循环等方面的具体成效。

作为本次大会的亮点之一，在“2022国民消费大会”主会场之外，人民网搭建了元宇宙空间，包括有吃喝好物推荐的“有创新”市集、绿色发展、数字消费、国货之光、智能创新科技、中国·都江堰、中国飞鹤、硬核国潮服饰品牌区、国货美妆等展区，以及“有创新”直播间，打造了一场国民消费的线上“游园会”，向参会嘉宾和公众展示了最新的消费产品创新成果、消费场景以及消费新趋势。

附“2022国民消费创新案例”名单

(责编：申佳平、高雷)

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