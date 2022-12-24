人民网北京12月24日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，12月26日，随着新成昆铁路峨眉至冕宁段建成通车，全长915公里的新成昆铁路将实现全线贯通运营，成都至西昌、攀枝花、昆明旅行时间将大幅压缩，最快分别3小时、5小时、7.5小时可达。

国铁集团相关部门负责人介绍，既有成昆铁路全长1096公里，为国家I级单线铁路，设计时速80公里，于1958年7月开工建设，1970年7月建成通车，沿线地质复杂，被称为“地质博物馆”，外国专家一度认为这些区域是修建铁路的禁区。成昆铁路的建成被誉为“象征二十世纪人类征服自然的三大奇迹”之一。成昆铁路建成以来，有效发挥了战略通道作用，为经济社会发展提供了强有力的运输保障。与此同时，随着运输需求不断增加，成昆铁路运能日趋饱和。为此，铁路部门决定在既有成昆铁路沿线区域建设新成昆铁路。

老成昆铁路泉水河大桥和新成昆铁路范店子特大桥分别迎来绿皮车和“绿巨人”复兴号。国铁集团供图

新成昆铁路起自成都南站，沿途经过四川省成都市、眉山市、乐山市、凉山彝族自治州、攀枝花市，云南省楚雄彝族自治州、昆明市，终至昆明站，为国家I级双线电气化铁路，设计时速160公里。新成昆铁路沿线地质复杂，跨越岷江、青衣江和大渡河、金沙江，穿越峨眉山、大小凉山和横断山，修建难度极大。项目开工建设以来，国铁集团根据工程难度和运输能力需求，采取分段建设、分段运营模式推进，组织各参建单位，创新设计理念，开展空天地一体化智能测绘，利用大量长大隧道和高墩大跨桥梁方式，对线路进行“裁弯取直”，有效化解多种地质风险，攻克世界性建设难关，建成了全长22公里的小相岭隧道等7座10公里以上长大隧道，11座2公里以上的大跨度桥梁。目前，新成昆铁路成都南至峨眉、冕宁至米易东、米易东至攀枝花南、攀枝花南至永仁、永仁至广通北、广通北至昆明段，已分别于2017年12月、2022年1月、2020年5月、2020年1月、2019年10月、2013年12月建成运营。

试乘首发列车驶出成都南站站台。国铁集团供图

此次开通运营的峨眉至冕宁段于2016年4月开工建设，全长240公里，设峨眉、燕岗、沙湾南、峨边南、金口河南、甘洛南、越西、喜德西、冕宁9座车站，均办理客货运业务。新成昆铁路全线贯通运营初期，铁路部门将安排开行成都至西昌旅客列车4对、成都至攀枝花旅客列车4对、成都至昆明旅客列车5对，开行成都至攀枝花、西昌地区的货物列车30对，后续将根据运营情况和市场需求，不断优化列车开行方案。同时，优化升级的复兴号CR200J动力集中动车组将在新成昆铁路投入运营。该动车组车体外观涂装增加了“中国红”“中国白”等色彩，改进了车体密封性能，安装了可旋转座椅，增设了商务座，旅客乘坐舒适度将进一步提升。

复兴号驶过新成昆铁路沙坝安宁河特大桥。国铁集团供图

开通运营前，国铁集团严格按照各项规定和标准，精心组织对新成昆铁路峨眉至冕宁段各专业设备开展检测验收和安全评估，对轨道状态、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该区段完全满足客货列车安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

新成昆铁路是国家西部大开发重点工程建设项目，北连成都铁路枢纽，南接昆明铁路枢纽，是我国西南地区出境至东盟国家铁路大通道的重要组成部分。它的全线贯通，进一步完善了西南地区路网结构，提高了铁路运输能力，将极大便利沿线人民群众出行和货物运输，带动沿线资源开发，对支持民族地区加快发展、巩固乡村振兴成果、促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门12月24日14时开始发售新成昆铁路旅客列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

(责编：王连香、高雷)

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