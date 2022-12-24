人民网北京12月24日电 （焦磊）12月23日，第十届中国科技政策论坛在北京举行。论坛以线上形式举办，以“完善科技创新体系 建设世界科技强国”为主题，邀请科技创新领域知名专家学者开展研讨，多角度、多形式研究阐释提升国家创新体系整体效能的机制和实施路径，为完善科技创新体系、建设世界科技强国建言献策。

中国科协十届副主席、第十届常委会决策咨询专门委员会联席主任，中国工程院院士，中国工程院副院长邓秀新在致辞中表示，科技战略咨询工作已经纳入到国家创新体系的整体布局中，进一步凸显了科技战略咨询在高水平科技自立自强和创新驱动发展中的重要意义。为团结动员广大科技工作者做好科技战略咨询工作，要坚持人民至上的立场和问题导向的视角，保持“求真”品格；要坚持自信自立的精神和胸怀天下的情怀，坚守“向善”原则；要坚持守正创新的理念和系统观念的方法，实现“臻美”境界。

论坛上，多位专家分别围绕“加快实现高水平科技自立自强的思考”“提升国家创新体系整体效能：概念、逻辑与趋向”“增强企业创新能力，加快现代产业体系建设”作大会报告。

此外，为深入研讨国家创新体系的内涵，8名专家学者还分别围绕“完善科技创新体系，提升国家创新体系整体效能”“深入实施人才强国战略，加快建设世界重要人才中心和创新高地”两个主题进行了研讨交流。

据了解，本次论坛由中国科协第十届常委会决策咨询专门委员会、中国科协战略发展部、中国科协创新战略研究院共同举办。

(责编：罗知之、高雷)

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