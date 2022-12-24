人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）2023年铁路春运自1月7日开始，2月15日结束。12月24日，2023年春运火车票正式发售。

根据当前全国铁路车票预售期15天的规定，以此类推，2023年1月6日可以购买1月20日（腊月廿九）火车票，1月7日可以购买1月21日（除夕）火车票，1月13日可以购买1月27日（正月初六）春节假期返程火车票。

“随着国家疫情防控政策的优化调整，预计2023年铁路春运期间，探亲、旅游等旅客出行需求和企业复工复产、冬季电煤保供等货物运输需求进一步增加。”国铁集团相关负责人表示，铁路部门将更好统筹疫情防控和春运组织，更好统筹发展和安全，持续深化铁路运输供给侧结构性改革，不断提升客货运输产品供给质量和效率，努力为广大人民群众出行和国民经济平稳运行提供有力支撑。

业内人士预测，受防疫政策调整影响，今年元旦、春节的出行需求会有明显增加，特别是旅游客流与返乡需求叠加，铁路、民航市场将出现久违的客流“高峰”。也有机构预测，今年的铁路春运客流量会回升至接近疫情前水平。

记者从多家第三方售票平台获悉，春运首日火车票开售以后，各家平台上火车票搜索量环比前日增长2倍以上。记者查询去哪儿旅行APP显示，已经放票的线路中，1月7日出发的北京-郑州、北京-武汉等热门线路二等座余票较少，部分车次已售罄。较为热门的北京-长沙、北京-成都线路目前还有不少余票。

去哪儿大数据研究院副院长郭乐春告诉记者，疫情三年以来，不少旅客首次踏上返乡过年的旅程，这样的朴素需求量是巨大的。再加上今年各类院校放假早、学生返乡提前，这也让今年春运呈现出预订周期短、分散出行的特点。

“从预约订单来看，预约订单的出行时间比较分散，今年春运呈现出错峰出行的特点，降低旅途中疫情传播的风险。”郭乐春表示，由于今年大批高校放假较早，直到本周末考研结束学生返乡就已结束，春运需求被提前释放。和往年相比，务工人员返乡将成为春运的首个小高峰，预计出现在小年（1月14日、15日）前后。

事实上，自“新十条”发布以来，各地对出行的限制陆续取消，不少人“回家过年”的愿望将得以实现。家在黑龙江的李女士就表示，手中的年假还有很多天，想要提前出发、避免人多“带病回家”。

家在四川的周先生则认为，刚刚恢复正常工作，正需要拼一把的时候，想等老家疫情稳定了就把老人接到身边，反正“父母在哪儿、哪儿就是家。”

春运是一场大迁徙，随着各地新十条的落实以及各项疫情防控优化措施的实施，今年老百姓回家过年的愿望逐渐强烈，如果可以返乡，返乡途中一定要做好防护。对此，上述相关负责人表示，铁路部门将会认真贯彻落实中央关于疫情防控工作部署和国务院联防联控机制要求，在春运中落实好铁路站车疫情防控各项措施，最大限度保障广大旅客和职工健康，最大限度减少疫情对春运的影响，让广大旅客走得安心放心。

此外，从2023年1月1日开始，我国铁路部门将会实施新的铁路旅客运输规程，规程明确，除需要乘坐火车通勤上学的学生和铁路运输企业同意在旅途中监护的儿童外，实行车票实名制情况下未满14周岁或者未实行车票实名制情况下身高不足1.5米的儿童，应当随同成年人旅客旅行。

其中，实行车票实名制的，年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。每一名持票成年人旅客可以免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

未实行车票实名制的，身高1.2米且不足1.5米的儿童应当购买儿童优惠票；身高达到1.5米的儿童，应当购买全价票。每一名持票成年人旅客可以免费携带一名身高未达到1.2米且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

(责编：罗知之、高雷)

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