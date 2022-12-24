我国最西端、新疆首个高高原机场正式通航。受访方供图

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）12月23日10：59，南航CZ5193航班平稳降落在塔什库尔干红其拉甫机场，标志着塔什库尔干塔吉克自治县（以下简称塔县）不通航的历史正式终结，我国最西端、新疆首个高高原机场正式开门迎客。

据了解，塔什库尔干红其拉甫机场地处帕米尔高原西部，距喀什市约300公里，与巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三国接壤，是新疆维吾尔自治区东联西出、西进东销的主要国际通道。机场标高3258.4米，使之成为新疆标志性的高高原机场。开航前，乌鲁木齐前往塔县只能通过陆路交通或先乘坐飞机到达喀什市，再转乘汽车，最快也需要8个小时，乌鲁木齐-塔县往返航线开通后，用时仅需2个小时。

为保障首航运行顺畅，南航选派“双机长”执飞航班任务。航前协作时，机组和签派人员全面评估了塔县机场的天气状况、机场导航设施的可靠性、相关机场通告、航路通告，以及飞机的状况、飞行计划中航路、油量、备降场、配载等信息。南航湖南分公司机长教员、当班机长李科已安全飞行14550小时，从事飞行工作17年，担任机长岗位12年，有着丰富的高原和高高原机场航线运行经验。

“我们这架飞机是经过高高原特殊改装的空中客车A319 机型，有着‘空中高原小王子’的称号，也是国内高高原航线的主力机型。”李科告诉记者，因为高高原机场空气稀薄，对飞机的发动机性能要求很高，而A319机型在这方面有优势，所以选用了这架飞机来执飞。

据首航航班乘务员唐柳介绍，该机型对供氧系统进行了高原改装，不同于普通客机所采用的化学制氧的方式, 本机通过6个氧气瓶供氧，能够在应急情况下，为客舱提供额外55分钟氧气供给，供氧能力符合起降机场及航路上的应急下降和急救用途的补充氧气要求。

(责编：罗知之、高雷)

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