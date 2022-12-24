人民网北京12月24日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，广州至湛江高速铁路湛江湾海底隧道“永兴号”盾构机成功穿越，2500米湛江湾海域段进入湛江主城区，广湛高铁建设取得新进展。

广湛高铁位于广东省境内，正线全长400公里，设计时速350公里，线路起自广州站，终至湛江北站，途经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名等市。

全长9640米的湛江湾海底隧道设计为单洞双线，是全线唯一采用盾构施工法的隧道。隧道海域段长2500米，最大埋深31米。设计和建设人员超前筹划、精心组织，对下穿海域段专项施工方案了进行反复论证与优化。

入海前，参建单位对入海准备工作进行施工条件验收，建立了24小时盯控制度，实时监测盾构机工作状态。

施工过程中，建设单位搭建并应用了盾构施工智能化管理系统，对盾构机实时监控、动态调整掘进参数，并加强周围环境监测，为盾构机安全穿越海域段奠定坚实基础。

海底掘进过程中，工程技术人员数次优化刀具材料和型式，及时更换刀具。设计人员和施工技术人员对盾构施工参数控制以及隧道结构受力情况等进行了深入研究分析，破解了泥浆和钻渣输送距离长等难题。历时9个月，盾构机安全穿越湛江湾主航道。

截至目前，“永兴号”盾构机已安全掘进3856米，全程掘进过半，即将由“穿海”转入“穿城”模式。

广湛高铁是连接粤港澳大湾区和海南自贸港、北部湾城市群的重要通道。线路通车后，将实现广州中心城区至湛江中心城区90分钟互达，对提升粤西地区区域经济地位、升级优化交通布局具有重要推动作用。

(责编：王连香、高雷)

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