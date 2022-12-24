为切实支持实体经济发展、降低市场主体成本，上海证券交易所和深圳证券交易所日前分别公布2023年度降费措施。

上交所表示，今年以来，上交所及下属子公司降费力度为近年之最。上交所拟于2023年进一步扩大降费受益主体范围。

图为上海证券交易所外景。（图片来源：上交所）

此次减免收费项目涵盖企业上市费、股东大会网络投票服务费、上证e服务收费等。免收债券持有人会议、基金持有人会议等网络投票服务费，免收融资融券投票和代征集服务费，维持2022年的交易单元使用费、债券交易经手费减免，维持数据中心机柜费用调降，继续免收上证链服务、上证云路演服务等费用。

上交所表示，经初步测算，此次降费预计将向市场主体让利约5.01亿元。

近日，深交所发布《关于减免2023年度相关费用的通知》，推出2023年全年“组合式”降费措施，免收深市上市公司和基金的上市费，免收基金、债券（不含可转债）及资产支持证券的交易单元流量费。此外，深交所下属的深圳证券通信有限公司和深圳证券信息有限公司分别减免深市交易通信网关软件服务费、广域网线路接入服务费以及股东大会网络投票服务费。

深交所表示，此次整体降费金额预计超过3亿元，降费力度较2022年增加161%。（记者姚均芳）

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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