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小鹏汽车：持续深耕数字产业化 引领制造业全方位转型

2022年12月24日19:00 | 来源：中国网汽车
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原标题：小鹏汽车上榜工信部2022年智能制造优秀场景名单

近日，国家工信部正式发布2022年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单，小鹏肇庆工厂成功上榜2022年度智能制造优秀场景。

小鹏汽车积极响应工信部等四部委关于《“十四五”智能制造发展规划》的号召，在智能制造优秀场景上，经过层层遴选，最终在“智能仓储”、“资源动态配置”两大方面给出了可复制、可推广的智能制造单元级解决方案，成功赢得国家的肯定。

仓储物流智能化管理，让生产制造事半功倍。面对工厂常容易遇到的库存成本高、运输效率低下等困难，小鹏自主研发出了物流执行管理IBL系统，能实现从供应商创建发货单到整车入库的全物流过程实时监控，在库存准确度、FIFO遵守度(即 先进先出的存货流动原则)、配送及时度，和一对一批次追溯准确度等方面，都达到了近乎百分百的精准效果。

构建完善资源管理系统，让高效成为第一要务。面对汽车产线利用率低、用户个性化需求多等情况，小鹏汽车构建了一系列资源管理系统(如 MES系统、车辆跟踪、生产过程监控、质量管理、ANDON系统等)，完成了柔性车辆生产线的搭建，可支持 4 车型共线生产，将产品交付周期缩短了50%，并全面实现了准时化生产和目视化管理。

未来，小鹏将继续深耕数字产业化，引领制造业全方位转型，致力于成为国家重要的先进制造业中心。同时形成一批效果好、成本低、易推广的新兴技术应用模式，为在相关领域的复制推广贡献自己的一份力。

(责编：崔元苑、李源)
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