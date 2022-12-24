国企改革三年行动收官之际，一项央企重组备受关注——中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司重组大会日前举行，两家央企启动战略重组。

作为党的二十大之后央企集团层面首例战略性重组，这项改革释放哪些新信号？对相关企业、行业发展意味着什么？

重组双方战略契合、优势互补

作为全球钢铁行业领军企业，2020年中国宝武钢产量达到1.15亿吨，实现“亿吨宝武”的历史性跨越，问鼎全球钢企之冠。2021年，中国宝武经营业绩创历史最好水平。

中钢集团是国内最早“走出去”开展国际经济技术合作的大型央企之一，在矿产资源、科技新材料、工程装备等细分市场领域具有不俗实力。例如，这家集团旗下的中钢洛耐是我国耐火材料研发生产的重要企业。

不过，金融债务高企一度制约着中钢集团的良性发展。2016年，中钢集团实施第一轮债务重组。2020年10月，国资委决定由中国宝武对中钢集团实施托管。

托管两年多来，中钢集团改革脱困取得了明显成效。“企业经营业绩连创新高，逐步驶入高质量发展轨道。”中钢集团董事长刘安栋说。

业内人士认为，中国宝武与中钢集团同属钢铁产业链上下游，双方战略契合、优势互补，在研发创新、资源保障、新材料升级等方面协同空间大、潜力足。这项重组对于优化我国钢铁工业布局、提升钢铁产业现代化水平意义重大。

12月23日，中国宝武与中钢集团重组大会以视频连线方式在北京和上海举行。（中钢集团供图）

不断提升企业核心竞争力

国企改革三年行动提出的重要目标之一，就是要在推动国有经济布局优化和结构调整上取得明显成效。作为这一领域的重要改革举措，近年来国企战略重组和专业化整合不断发力。

在此次中国宝武与中钢集团重组之前，过去10年来已有26组47家中央企业实施了重组整合，新组建、接收企业10家。这些改革中，既有同类业务的横向整合，也有产业链上下游的纵向整合；既有央企之间的“牵手”，也有中央企业与地方国企之间的合作。

以中国宝武为例，“十三五”期间，这家企业基本是一年并购整合一个千万吨级钢铁企业。就在中国宝武与中钢集团重组大会召开当日，新余钢铁完成了工商注册，正式成为中国宝武大家庭中的一员。

重组不是简单合并，而是要以重组为契机，不断提升企业核心竞争力。

此前，中国宝武董事长陈德荣曾表示：“在实践中我们深刻认识到，没有联合重组，就形成不了建设世界一流企业所需要的经营规模和竞争优势；没有重组后的整合融合，就不可能全面提升管理效率、经营效益和企业的市场影响力、控制力。”

事实上，按照“一企一业，一业一企”原则，中国宝武深度推进内部整合融合，以“极致的专业化”思路催生“单打冠军”。目前，这家集团旗下的宝武碳业焦油加工能力已排名世界第一，宝武环科形成了全球最大的冶金非金属产品生产能力，欧冶链金成为国内最大的金属再生资源综合利用平台公司。

加快建设世界一流企业

重组整合，重组是第一步，如何做好深度融合的“后半篇文章”？

国务院国资委副主任翁杰明表示，希望重组后的中国宝武切实加强领导、精心组织，推动实现资产、管理、业务、人员、文化等全方位整合融合，推动重组工作实现预期目标，取得应有效果。

“中国宝武是国资委确定的创建世界一流示范企业，重组后在创一流上更具条件、更具优势。”翁杰明说，中国宝武要牢记实业报国使命，进一步转变发展方式，聚焦关键指标加快补短锻长，在开放合作中培育国际竞争新优势。

“我们将依法合规推动两家企业的战略重组，待完成境内外反垄断审查后抓紧实施重组交割等事宜。”陈德荣表示，两家企业重组后，将聚焦主业、体现专业、做强实业，积极推进“债务重组+业务整合+管理变革”一揽子方案落地实施，充分挖掘业务协同潜力，加快建设世界一流企业。

据了解，中国宝武将以此次重组为契机，积极发挥国有资本投资公司作用，进一步优化国有资本布局结构，提升央企优质国有资产的产业竞争力和全产业链供应链安全水平；中钢集团将通过中国宝武的产业赋能和专业化整合，全面融入中国宝武“一基五元”产业生态圈，培育发展一批产业细分领域的专精特新企业和单项冠军企业。

党的二十大报告作出了“加快建设世界一流企业”的重大部署。日前闭幕的中央经济工作会议明确，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。

业内人士认为，这为央企推进重组整合、实现高质量发展指明了方向。展望未来，锚定加快建设世界一流企业这个总目标，国资央企有望继续在扎实推进国有经济布局优化和结构调整方面出台新举措，切实提升企业核心竞争力。（记者王希）

(责编：袁勃、牛镛)

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