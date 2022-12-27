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原生动力：助力企业实现营销一体和价值增长

2022年12月27日14:26 | 来源：中国青年网
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原标题：原生动力数字传媒荣获中国广告长城奖“年度广告公司”大奖

　　12月22日晚，第29届中国广告长城奖颁奖典礼在厦门隆重举行。原生动力（北京）数字传媒科技有限公司（以下简称“原生动力”）斩获了“年度广告公司”大奖。

　　创始于1982年的长城奖是中国广告业经中央批准的国家级奖项，同时也是代表中国商业广告最高水准的奖项，被业内人士称为“广告之巅看长城”。历经四十年发展与沉淀，长城奖从评审标准、创意立意等各个方面都起到了“标杆导向”作用，其获奖作品不仅是行业优秀专业作品的代表，也是这个时代商业发展最好的注脚。

　　本届长城奖报送作品及案例超过10000件，其中有4000余件作品进入终审环节。为展现行业中最优秀专业的作品，组委会特别邀请了60余位行业精英参与终审。最终只有四家公司荣获“年度广告公司”殊荣，原生动力就是其中之一。

　　原生动力数字传媒成立于2017年。从公司成立之初，原生动力的DNA就跨界于品牌、营销、媒体、电商。始终围绕以人为中心，以场景化、圈层化、社交化、体验化的原生内容为核心驱动，为企业实现产品价值、情绪价值、文化价值三位一体的整体品牌价值提升。经过多年的探索，原生动力成功构建了数字化时代下集“品牌战略＋产品布局＋原生内容＋IP打造＋媒体＋自媒体＋大数据＋电商＋投资”于一体的品牌营销全链路模式，助力企业实现“营销一体价值增长”。原生动力成立的第一个财年营业额破亿，第二个财年达到两亿，此后更是稳步增长。原生动力的发展也得到了行业的认可，在这几年中，公司获得“大中华区年度数字营销公司”、“年度数字营销影响力代理公司”等荣誉。原生动力在广告圈却始终很低调，没有去做刻意的宣传，而低调的背后是对一个时代以及行业的洞悉。

　　原生动力一直致力于与客户建立伙伴式的战略合作关系，并在品牌营销全链路商业思维的指引下，与客户一起针对企业的价值增长目标与生意目标，为企业打通数字化运营全链路，帮助企业全面沉淀数字化内容资产与数字化生意资产，助力企业的数字化转型。

　　正是基于这样的品牌营销全链路模式，原生动力先后服务了云南白药、三元食品、养元六个核桃、贝因美、苏泊尔、好想你、旷视科技、拉蒙红酒等多个行业头部企业和上市公司，助力实现营销模式的持续创新和突破，推动着品牌营销全链路不断地进化与升级，也赢得了诸多上市公司和业界同仁的高度认可。

　　2022年，原生动力携手三元极致，针对产品升级战略，打造了以“极致1＋1”超级IP为核心的品牌营销全链路大事件，拉升极致品牌新势能，实现销售增长的新跨越，正式拉开“中国高端白奶新时代”的序幕。

　　同时，原生动力与云南白药携手持续深耕“爱跑538”和“植物补益在行动”两大产品家族IP。到目前为止，“爱跑538”在7年时间里已经有超过14万人参加了线下跑活动、有超过485万人参加了线上的跑团活动；“植物补益在行动”在6年时间里有超过2750万人次参与线上话题及内容共创，有超过20万人在自媒体中“晒”出了自已的健康好状态。可以说，两大IP活动有效的实现了线上与线下、站内与站外、品牌与销售的平衡与融通。实现数字化内容资产与运营资产的持续沉淀，助力每个年度目标的实现和确定性增长。

　　未来，原生动力将在完善且实践成功的品牌全链路营销模式下，继续以行业顶尖的专业水平，精益求精的服务态度，平台化、数字化、场景化、链路化的思维与方式，继续与品牌一起探索新方向，助力企业实现营销一体和价值增长。

(责编：曹淼、李源)
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