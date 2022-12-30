原标题：智·行中国2022 | 求真务实，创新赋能，以数智变革初心领跑时代发展

过去十年，在中国经济从高速增长向高质量增长的跨越中，风起云涌的数字经济发挥了不可替代的关键作用。从2012年到2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到了45.5万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。在数字经济发展的时代大潮之下，紫光股份旗下新华三集团从2018年开始举行一年一度的“智·行中国”系列活动，与全国各地百行百业数字化实践者共同探讨数字化转型的新理念、新技术、新经验，为数字经济的发展注入更强大的力量。

2022年是行业转型走向普及和深化的关键之年。如果说过去十年是数字经济“大放异彩”的十年，那么随着“数实融合”做深、做实，那么在未来十年，数字经济的稳步推进，将推动数字产业深耕行业场景，加速务实创新，为时代变革赋予新动能。

在“数实融合”大跨越、大变革的时代，新华三集团以“智见数字中国·同行美好未来”为主题，在几个月的时间内，沿着城市峰会、生态峰会、智行研讨会、样板会四条线路，与近两万名各个行业的来宾相聚线上线下，见证数字经济在中国的创新发展。在这段旅程中，新华三展现了一系列围绕行业应用场景的落地需求打造的端到端数字化解决方案。

与城市同行 筑“数字中国”之基

2022年，数字经济的“倍增效应”愈发显著，在拉动数字基础设施、数据治理能力、行业应用创新方面的投入，以及在扩大社会投资、增进供给侧改革、稳定增长等方面作用巨大。“智·行中国2022”的旅程上，新华三走进了中国60个城市，在数字化技术创新与行业场景数字化变革的交界处，揭示数字经济纵深发展的深远影响。

比如，在天津，新华三“智·行中国2022”城市峰会汇聚百行百业客户，分享了20余年来深度参与这座城市的数字化发展的历程，从天津政务云的建设到天津市第一中心医院的数字改造，新华三成功推动众多数字化转型案例落地，为“数字津门”插上了创新的翅膀。面对天津数字化发展的新格局新期待，新华三集团高级副总裁张力表示，数字化创新要真实地深入行业场景，才能真正发挥作用，引领这座著名的历史文化名城开拓数字化时代的新篇章。

在内蒙古，新华三集团从引领城市智慧变革的城市大脑，到开创智慧教育转型典范的“云内师大”，让一系列的创新探索成就了一座数智新城。

在“智·行中国2022”南宁城市峰会，新华三分享和解读了全新升级的“数字大脑”，通过引入分布式云、AD-NET 6.0+解决方案、智能家居、安全运营服务、全域管理和业务洞察等一系列全新技术、产品和服务，让智慧应用能够更好地生长在智能数字平台之上，让数字化技术离业务更近，从而充分赋能城市和产业发展，不断提升数字经济发展的广度和深度

与行业同行 驭“场景重构”之机

从“高深莫测”的数智技术，到真切体验到的变革价值，行业的场景化重构至关重要。在“智·行中国2022”的旅程中，新华三集团在安徽、广东、吉林等地的行业研讨会上，从“行业切片”的视角切入数字经济的不同侧面。

在教育行业，新华三集团探讨新时期智慧校园的建设之道，以智融全光、人工智能、物联网等前沿技术，引领从高校到普教的数字“蝶变”；在医疗行业，新华三助推医疗行业与数智创新相互融合，让数据洞察赋能临床诊疗、医院管理、病理研究等场景化创新，全面重塑智慧医疗的诊疗体验；在电力能源行业，新华三展示了如何“由内而外”催动能源产业变革，在“双碳”时代赋能行业创新的角色和价值；在政府行业，新华三展示了以数据为核心的数字政府如何在共性应用支撑底座上，推动公共治理和服务的创新求变，引领政府数字化变革的进程提速。

聚焦行业数字化转型与变革，新华三集团坚持把“产品做到极致，解决方案做到最优”，以强大实力为数字化发展保驾护航。新华三数字化转型与变革已进入深水区，技术与业务的全面融合正在成为数字化变革的主旋律。新华三坚持以“行业赋能+技术赋能”实现数字化解决方案的全面升级，为百行百业打造出端到端解决方案，助力用户持续提升行业竞争力。

此外，在“第五届数字中国建设峰会”期间，新华三集团更将“智·行中国”带往峰会现场，举行“智见数字中国，同行美好未来”三坊七巷院子分论坛，聚焦“开放融合，助推数字底座新发展”“智行见远，福建企业数字化转型”“数字技术，助力智慧医疗高质量发展”“政府数字化转型与数字政府建设”等行业转型热点话题，共同为数字中国建设建言献策，为数字新时代发展创新求变。

2022年，随着加快推进“数实融合”的积极信号不断释放，站在数字化创新与行业场景化创新交汇处的新华三集团，将致力于以“数字大脑”真正融入百行百业。

与伙伴同行 开“商业变革”之能

数字化发展是数字经济、数字政府、数字社会和数字生态等多维度的整合，是各行业各产业的数字化联合发展。新华三必须紧紧把握合作共赢这一新时代发展的主旋律，才能实现数字时代的创新突破。

在抢占数字经济风口的关键期，新华三集团敏锐地看到了平衡区域发展、乡村振兴、专精特新等政策推动之下，各地下沉市场面临的重大机会。作为生态链的核心企业，新华三也在不断思索如何惠及更多伙伴，在与广大商业伙伴的合作过程中积累起丰富的前瞻洞察与实践经验。

作为生态链“链主”企业，新华三集团一直在不断思索如何惠及更多伙伴，在与广大商业伙伴的合作过程中积累起丰富的前瞻洞察与实践经验。随着数字化转型进入深水区，越来越多的未知亟待探索与发现，也呼唤着更为开放包容的生态体系。新华三集团愿与生态合作伙伴们同行相伴，共拓数字经济新大陆，追梦数字中国星辰大海。

广东作为中国经济发展最具活力和创新力的省份之一，是新华三集团开拓下沉市场的“试验田”。在这里，新华三集团聚焦网格化、数字化和平台化，从市场、渠道、赋能、产品、服务和模式等方面与合作伙伴携手共进，让下沉市场成为赋能数字产业合作伙伴加速发展的“金矿”。如今，新华三集团对于下沉市场的开拓进取正从广东开始，延伸到全国各个省份，以网格化的管理运作模式，“中央厨房”的赋能运作方式以及具备敏捷创新能力的“解决方案轻骑兵”，从而实现更广阔的渠道市场覆盖。

与绿色同行 点亮“低碳”数字之树

作为“双碳”战略的践行者和推动者，新华三集团在“智·行中国2022”西安城市峰会上设置了特别环节，邀请客户和合作伙伴一起点亮象征“绿色低碳”的数字之树，并发起“绿色同行者”倡议。

“智·行中国2022”由南到北，从东至西，跨越百万公里，见证了“数实融合”的新突破、新价值。作为数字化解决方案领导者，新华三集团将继续秉持“云智原生”的战略，深耕数智创新的新阶段，谋求务实开拓的新征程，在创新与实践的循环往复之下推动“数实融合”的持续深化，为社会经济高质量发展注入新动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经