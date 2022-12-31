新华社北京12月30日电（记者吴雨）为促进外汇市场发展，中国人民银行、国家外汇管理局30日宣布，决定自2023年1月3日起，延长银行间外汇市场交易时间至次日3:00，覆盖亚洲、欧洲和北美市场更多交易时段。

据介绍，在延长银行间外汇市场交易时间的同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。中国外汇交易中心对外公布的北京时间9:15人民币汇率中间价和北京时间16:30人民币对美元即期收盘价的发布时间不变。

人民银行、外汇局相关人士表示，此举有助于拓展境内外汇市场深度和广度，促进在岸和离岸外汇市场协调发展，为全球投资者提供更多便利，进一步提升人民币资产吸引力。

2022年5月，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权（SDR）定值审查，将人民币权重由10.92%上调至12.28%，人民币国际化水平进一步提高。人民银行、外汇局表示，将继续推进高水平对外开放，进一步深化外汇市场建设，着力构建开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场，更好服务实体经济高质量发展。

(责编：胡永秋、白宇)

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