本报北京12月30日电 （记者王浩、韩俊杰、李俊杰）记者从水利部获悉：12月30日，经过历时6年的施工建设，引江济淮工程顺利实现试通水试通航的目标。同时，作为国务院确定的150项重大水利工程之一——引江济淮二期工程也于同日开工建设。

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 04 版）

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经