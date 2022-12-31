本报北京12月30日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路元旦小长假运输12月30日正式启动，自12月30日至2023年1月2日，为期4天，铁路部门动态安排客运能力，满足元旦期间旅客出行需求。12月31日为客流最高峰，预计发送旅客500万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于做好2023年元旦春节期间有关工作的部署要求，更好统筹疫情防控和客货运输组织，科学安排运力，提升服务品质，精准满足旅客假日出行和重点物资运输需求，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。一是精准灵活安排运力，满足旅客出行需求。二是强化站车疫情防控，营造健康旅行环境。三是提供优质高效服务，改善旅客乘车体验。四是保障重点物资运输，服务经济平稳运行。

(责编：胡永秋、白宇)

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