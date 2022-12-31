京唐、京滨城际铁路开通
2022年12月31日08:29 | 来源：光明日报
小字号
原标题：京唐、京滨城际铁路开通
今天，D6601次列车驶入天津宝坻站。这标志着京唐、京滨城际铁路的正式开通，也标志着由中铁四局承建的天津宝坻站项目正式投入运行。
京唐、京滨城际铁路均起自北京城市副中心站，经过北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区，在天津宝坻站分两个方向延伸，其中京唐城际铁路向东，进入河北省唐山市，接入天津至秦皇岛高铁唐山站；京滨城际铁路向南，本次开通的线路经天津市宝坻区、武清区到北辰区，未来接入天津至秦皇岛高铁滨海西站。
在宝坻站站台可以看到，列车进站停稳之前，等待线位置会升起由红黄相间高分子绳索组成的“屏蔽帘”，即“站台升降式安全防护装置”。在旅客候车时，将旅客隔离在安全线内，防止旅客或行李物品侵入线路。此外，站台还应用了电子化的“地面标识智能引导系统”，绿色的电子地标可根据不同车型、不同编组、不同方向准确显示车厢位置。
天津市宝坻区地处京津唐中心腹地，是京津发展轴和京唐秦发展轴“双轴”的重要节点。高铁通车使宝坻正式进入高铁时代，半小时内，从宝坻能够直达北京、天津、唐山等地。
天津市宝坻区副区长刘勇声介绍：“高铁开通后，将大幅提升宝坻与大城市之间的通达性，节约游客时间成本，促进旅游消费人口加速流动。”（记者刘茜、陈建强）
(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
- 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
相关新闻
- 评论
- 关注