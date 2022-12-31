原标题：京唐、京滨城际铁路开通

今天，D6601次列车驶入天津宝坻站。这标志着京唐、京滨城际铁路的正式开通，也标志着由中铁四局承建的天津宝坻站项目正式投入运行。

京唐、京滨城际铁路均起自北京城市副中心站，经过北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区，在天津宝坻站分两个方向延伸，其中京唐城际铁路向东，进入河北省唐山市，接入天津至秦皇岛高铁唐山站；京滨城际铁路向南，本次开通的线路经天津市宝坻区、武清区到北辰区，未来接入天津至秦皇岛高铁滨海西站。

在宝坻站站台可以看到，列车进站停稳之前，等待线位置会升起由红黄相间高分子绳索组成的“屏蔽帘”，即“站台升降式安全防护装置”。在旅客候车时，将旅客隔离在安全线内，防止旅客或行李物品侵入线路。此外，站台还应用了电子化的“地面标识智能引导系统”，绿色的电子地标可根据不同车型、不同编组、不同方向准确显示车厢位置。

天津市宝坻区地处京津唐中心腹地，是京津发展轴和京唐秦发展轴“双轴”的重要节点。高铁通车使宝坻正式进入高铁时代，半小时内，从宝坻能够直达北京、天津、唐山等地。

天津市宝坻区副区长刘勇声介绍：“高铁开通后，将大幅提升宝坻与大城市之间的通达性，节约游客时间成本，促进旅游消费人口加速流动。”（记者刘茜、陈建强）

(责编：鲁婧、杨迪)

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