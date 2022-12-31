原标题：“一企一专班”助力民营经济

12月24日，位于重庆市沙坪坝区的国际物流枢纽园区，一列列火车、一排排汽车在冬日暖阳下往来穿梭。

总面积达35.5平方公里的重庆国际物流枢纽园区，是中欧班列（渝新欧）与西部陆海新通道的起始站。“2021年成功上市让公司发展迈上了新台阶，我们依托中欧班列和南向通道的物流业务正快速增长。”三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会主席刘险峰说，位于沙坪坝的整车口岸已累计进口整车近3万辆，居全国内陆口岸第一，这给以汽车物流为主业的三羊马公司带来了巨大发展机遇。

同样位于国际物流枢纽园区的永辉彩食鲜公司厂房内，清洗分包后的生鲜正陆续发往重庆700多家客户单位。“2016年我们还只有重庆一个工厂，现在已发展成仓库遍布全国20多个城市的合资公司。我们的目标是做重庆千亿级、全国万亿级市场。”彩食鲜副总裁游达说。

刘险峰和游达的信心和底气，源于重庆市和沙坪坝区的营商环境。沙坪坝区助企解困工作领导小组办公室副主任秦宝骏介绍，沙坪坝区市场主体的95%是民营经济，区委区政府持续优化发展环境，按照“信息直通、有事必办、无事不扰”的原则建立民营企业联系制度，加速开放资源整合变现，打造特色优势产业集群，帮扶民营经济提升创新力竞争力。

通过深化“四零审批”“智能秒办”和“一门一网一次办”等“放管服”改革，沙坪坝的行政审批时限近几年缩短了86.7%。区里还建成全覆盖的“营商环境智慧监管平台”，开展招投标、招商引资等领域政府失信行为治理，全面推行保护民营企业合法权益的柔性执法。疫情发生以来，沙坪坝按照“一企一专班、一日一收集、一周一调度”落实落细国家和重庆市惠企纾困政策，着力解决民营企业用工、用能、用钱和降低成本、增加订单、完善供应链等方面的问题，累计帮助民营企业减免租金4200万元、缓缴税费3.5亿元、增加订单金额87.9亿元、稳定岗位7.3万人次。

良好的营商环境畅通了民营经济的发展通道，夯实了民营经济的发展基础，提升了民营经济的发展效能。“出口汽车的铁路运输以前主要是用集装箱，一个标箱只能装一辆车。园区和我们一起测试，用装载量更大的笼车突破了运输瓶颈。”刘险峰说，国际物流枢纽园区与德国不莱梅港、挪威纳尔维克港等港口的合作，让公司拓展国际业务时如虎添翼。秦宝骏介绍，截至2022年年底，民营主体分别占沙坪坝区“专精特新”企业、科技型企业和高新技术企业的85%、65.7%和92.4%。（记者张国圣、李宏、黄汉鑫）

(责编：鲁婧、杨迪)

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