原标题：老区新“脉动”——写在兴泉铁路开通运营之际

30日上午8时15分，伴随着响亮的汽笛声，T8010次列车从泉州火车站启程，穿越山河一路驶向江西兴国。经过5年建设，兴泉铁路正式开通运营，闽赣原中央苏区县铁路形成环线，４个老区县结束不通铁路的历史。

老区人民圆了“铁路梦”

这是兴泉铁路示意图。（中国铁路南昌局集团有限公司供图）

兴泉铁路西起江西兴国，经赣南丘陵进入福建山区，穿越武夷、戴云山脉直抵泉州，是东南沿海城市通往中部地区铁路通道的重要组成部分。

“兴泉铁路建成开通后，起点兴国站西接京九线、东接杭深线，同时串联起浦梅、南龙等铁路，将赣州、闽西地区以及闽东腹地接入国家铁路网，大大方便民众出行。”东南沿海铁路福建公司泉州指挥部副指挥长胡建荣说。

12月30日，在福建泉州站，铁路工作人员合影留念庆祝兴泉铁路开通运营。新华社记者 周义 摄

兴泉铁路正线全长464公里，全线桥隧比高达87.05%，沿线山高谷深，地质构造复杂。

“兴泉铁路省界隧道横穿武夷山系的崇山峻岭，多处穿越断层破碎带、岩爆地带，施工组织难度极大。”兴泉铁路4标项目一分部项目经理刘国平说。

省界隧道的施工进展始终影响着兴泉铁路的整体进度，面对万难，铁路建设者们分4个作业面分头开挖掘进，对隧道控制爆破、分仓浇筑、带模注浆。

12月30日，T8010次列车行驶在兴泉铁路上（无人机照片）。新华社记者 周义 摄

“因为涌水，工人经常冒着‘暴雨’作业。夏季高温时，有建设者一边抱冰块降温一边施工。全隧道施工历时596天，终于啃下了这块硬骨头。”项目总工韩大栋说，省界隧道比计划提前了10天贯通。

一洞贯东西、天堑变通途，固厚隧道、将军寨隧道、琴江特大桥……兴泉铁路的顺利开通，离不开一个又一个重难点工程的突破，也离不开众多铁路建设者的心血和汗水。老区人民终于圆了“铁路梦”！

老区融入“一带一路”

12月30日，在福建泉州站，乘坐T8010次列车的旅客有序上车。新华社记者 周义 摄

“我家离明溪站只有2公里，在家门口就可以坐上动车！”在福建明溪火车站崭新的站房外，居民曾锦贵感慨，“每次散步路过这里，看着车站一点点建起来，心里别提有多高兴了。”

总投资350亿元，设计时速160公里的兴泉铁路是一条区域客货共线铁路，服务闽、赣两省老区苏区是其核心使命之一。

“兴泉铁路让老区融入泉州、厦门‘一小时’经济圈、生活圈，成为连接福州、莆田等沿海城市的重要交通枢纽。”中铁建设集团兴泉铁路项目负责人周超说。

12月30日，在T8010次列车上，福建省泉州市安溪县竹编大师陈红萍（左二）带旅客体验竹编技艺。新华社记者 周义 摄

泉州是海上丝绸之路的起点。今年以来，泉州已开出多趟中欧班列，开辟了一条东南沿海城市货物出口的铁路快速通道。兴泉铁路开通运营后，沿线的茶叶、陶瓷、篾香等老区物产，将借助铁海联运走向世界，融入“一带一路”。

大田县是福建美人茶的核心产区，但因地处大山深处，物流慢、运输成本高，导致茶叶出山难、知名度低、价格上不去。兴泉铁路的开通，给当地特色产品的发展带来机遇。

“往南可以通过泉州港出口到东南亚，往北可以通过中欧班列等路网走向亚欧非大陆腹地。”大田县副县长廖正楼说，大田茶叶年外销量达到1.03万吨，销售收入近8亿元，兴泉铁路的开通运营将降低茶叶一半的运输成本。

12月30日，在T8010次列车上，福建省泉州市德化县的陶瓷手绘艺人向旅客展示陶瓷绘画技艺。新华社记者 周义 摄

“德化瓷”曾是海上丝绸之路上的畅销货。如今，德化陶瓷也将享受到铁路开通带来的发展红利。

“德化是中国陶瓷工艺品生产和出口基地，原材料的外购和产品的销售体量都很大。”德化国际陶瓷艺术城董事长陈茂林说，长期以来，德化县的主体交通功能始终由公路承担，这已经成为陶瓷出口发展的“瓶颈”。

“德化全县陶瓷企业3000多家，铁路货运将成为德化物流的有力补充，我们的陶瓷也能走得更远。”陈茂林说。

“红色名片”焕发光彩

12月30日，在福建泉州站，T8010次列车启程（无人机照片）。新华社记者 周义 摄

从“蓝海”奔向“红土”，清流县红军标语遗址、宁化县红军长征出发地纪念广场、明溪县滴水岩红军战地医院旧址……飞驰的列车如同一条丝线，将闽赣地区一张张“红色名片”串联起来。

“兴泉铁路开通后，宁化县有了直达沿海经济发达地区、延伸中西部腹地的便捷通道，能让更多人实地参观革命老区，感悟长征精神，让红色基因得以薪火相传的同时，推动文旅产业发展。”宁化县文旅局局长邱北苓说。

清流县林畲镇是存有红军标语遗址遗迹的乡镇之一。林畲镇镇长郑晓青告诉记者，随着兴泉铁路的开通，镇里将进一步整合红色人文、绿色生态、古色民俗等资源，带动林畲红色小镇的振兴与发展。

12月30日，在福建泉州站，T8010次列车乘务员在车内布置。新华社记者 周义 摄

在清流火车站，细雨朦胧中的站房更显清丽雅致，铁轨随着连绵的山脉一直延伸向远方。

“3月份，已有多家旅行社主动前来对接。接下来，我们将加大红色旅游宣传推介，把红色故事讲给更多人听。”清流县旅游发展中心四级主任科员田汝清说。

强劲的动力、蓬勃的活力、无限的潜力……一条振兴发展的铁路，将为沿线老区百姓开启美好新生活。（记者周义）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经