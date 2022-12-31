人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

老区新“脉动”——写在兴泉铁路开通运营之际

2022年12月31日08:37 | 来源：新华网
小字号

原标题：老区新“脉动”——写在兴泉铁路开通运营之际

30日上午8时15分，伴随着响亮的汽笛声，T8010次列车从泉州火车站启程，穿越山河一路驶向江西兴国。经过5年建设，兴泉铁路正式开通运营，闽赣原中央苏区县铁路形成环线，４个老区县结束不通铁路的历史。

老区人民圆了“铁路梦”

这是兴泉铁路示意图。（中国铁路南昌局集团有限公司供图）

兴泉铁路西起江西兴国，经赣南丘陵进入福建山区，穿越武夷、戴云山脉直抵泉州，是东南沿海城市通往中部地区铁路通道的重要组成部分。

“兴泉铁路建成开通后，起点兴国站西接京九线、东接杭深线，同时串联起浦梅、南龙等铁路，将赣州、闽西地区以及闽东腹地接入国家铁路网，大大方便民众出行。”东南沿海铁路福建公司泉州指挥部副指挥长胡建荣说。

12月30日，在福建泉州站，铁路工作人员合影留念庆祝兴泉铁路开通运营。新华社记者 周义 摄

兴泉铁路正线全长464公里，全线桥隧比高达87.05%，沿线山高谷深，地质构造复杂。

“兴泉铁路省界隧道横穿武夷山系的崇山峻岭，多处穿越断层破碎带、岩爆地带，施工组织难度极大。”兴泉铁路4标项目一分部项目经理刘国平说。

省界隧道的施工进展始终影响着兴泉铁路的整体进度，面对万难，铁路建设者们分4个作业面分头开挖掘进，对隧道控制爆破、分仓浇筑、带模注浆。

12月30日，T8010次列车行驶在兴泉铁路上（无人机照片）。新华社记者 周义 摄

“因为涌水，工人经常冒着‘暴雨’作业。夏季高温时，有建设者一边抱冰块降温一边施工。全隧道施工历时596天，终于啃下了这块硬骨头。”项目总工韩大栋说，省界隧道比计划提前了10天贯通。

一洞贯东西、天堑变通途，固厚隧道、将军寨隧道、琴江特大桥……兴泉铁路的顺利开通，离不开一个又一个重难点工程的突破，也离不开众多铁路建设者的心血和汗水。老区人民终于圆了“铁路梦”！

老区融入“一带一路”

12月30日，在福建泉州站，乘坐T8010次列车的旅客有序上车。新华社记者 周义 摄

“我家离明溪站只有2公里，在家门口就可以坐上动车！”在福建明溪火车站崭新的站房外，居民曾锦贵感慨，“每次散步路过这里，看着车站一点点建起来，心里别提有多高兴了。”

总投资350亿元，设计时速160公里的兴泉铁路是一条区域客货共线铁路，服务闽、赣两省老区苏区是其核心使命之一。

“兴泉铁路让老区融入泉州、厦门‘一小时’经济圈、生活圈，成为连接福州、莆田等沿海城市的重要交通枢纽。”中铁建设集团兴泉铁路项目负责人周超说。

12月30日，在T8010次列车上，福建省泉州市安溪县竹编大师陈红萍（左二）带旅客体验竹编技艺。新华社记者 周义 摄

泉州是海上丝绸之路的起点。今年以来，泉州已开出多趟中欧班列，开辟了一条东南沿海城市货物出口的铁路快速通道。兴泉铁路开通运营后，沿线的茶叶、陶瓷、篾香等老区物产，将借助铁海联运走向世界，融入“一带一路”。

大田县是福建美人茶的核心产区，但因地处大山深处，物流慢、运输成本高，导致茶叶出山难、知名度低、价格上不去。兴泉铁路的开通，给当地特色产品的发展带来机遇。

“往南可以通过泉州港出口到东南亚，往北可以通过中欧班列等路网走向亚欧非大陆腹地。”大田县副县长廖正楼说，大田茶叶年外销量达到1.03万吨，销售收入近8亿元，兴泉铁路的开通运营将降低茶叶一半的运输成本。

12月30日，在T8010次列车上，福建省泉州市德化县的陶瓷手绘艺人向旅客展示陶瓷绘画技艺。新华社记者 周义 摄

“德化瓷”曾是海上丝绸之路上的畅销货。如今，德化陶瓷也将享受到铁路开通带来的发展红利。

“德化是中国陶瓷工艺品生产和出口基地，原材料的外购和产品的销售体量都很大。”德化国际陶瓷艺术城董事长陈茂林说，长期以来，德化县的主体交通功能始终由公路承担，这已经成为陶瓷出口发展的“瓶颈”。

“德化全县陶瓷企业3000多家，铁路货运将成为德化物流的有力补充，我们的陶瓷也能走得更远。”陈茂林说。

“红色名片”焕发光彩

12月30日，在福建泉州站，T8010次列车启程（无人机照片）。新华社记者 周义 摄

从“蓝海”奔向“红土”，清流县红军标语遗址、宁化县红军长征出发地纪念广场、明溪县滴水岩红军战地医院旧址……飞驰的列车如同一条丝线，将闽赣地区一张张“红色名片”串联起来。

“兴泉铁路开通后，宁化县有了直达沿海经济发达地区、延伸中西部腹地的便捷通道，能让更多人实地参观革命老区，感悟长征精神，让红色基因得以薪火相传的同时，推动文旅产业发展。”宁化县文旅局局长邱北苓说。

清流县林畲镇是存有红军标语遗址遗迹的乡镇之一。林畲镇镇长郑晓青告诉记者，随着兴泉铁路的开通，镇里将进一步整合红色人文、绿色生态、古色民俗等资源，带动林畲红色小镇的振兴与发展。

12月30日，在福建泉州站，T8010次列车乘务员在车内布置。新华社记者 周义 摄

在清流火车站，细雨朦胧中的站房更显清丽雅致，铁轨随着连绵的山脉一直延伸向远方。

“3月份，已有多家旅行社主动前来对接。接下来，我们将加大红色旅游宣传推介，把红色故事讲给更多人听。”清流县旅游发展中心四级主任科员田汝清说。

强劲的动力、蓬勃的活力、无限的潜力……一条振兴发展的铁路，将为沿线老区百姓开启美好新生活。（记者周义）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
　　人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
　　图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部