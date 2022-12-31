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新疆阿克苏改善生态环境——

戈壁滩变身“金果园”

乔文汇
2022年12月31日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：戈壁滩变身“金果园”

　　“900箱苹果，已装运发车！”2022年12月21日，果农侯佳望着逐渐远去的货车，对电话那端的成都采购商兴奋地说道。侯佳在新疆阿克苏种苹果已20年，这也是当地生态持续改善的20年，“眼看着戈壁滩变了颜色，土地绿了起来，乡亲们也富了起来”。

　　河水滔滔，雪山连绵，草丰林盛，繁茂果园……多年来，阿克苏地区持续推进生态治理和保护，2021年又启动了新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，在改善生态环境的同时，有力带动了林果业等特色产业发展，片片灰色戈壁滩，变身座座“金果园”。

　　甜蜜产业

　　冬日里，天山南麓、塔里木盆地北缘的阿克苏，依然飘着果香。

　　“我家种的苹果除了在本地销售，还通过网络平台，远销重庆、成都、西安等地。”现在，果农侯佳最快乐的事情，就是每天包装苹果、发快递。

　　阿克苏昼夜温差大，有利于果品糖分积累，加之光照足、雪融水灌溉等优势，特别适合发展苹果等林果业。截至目前，阿克苏“冰糖心”苹果种植面积50余万亩，年产100万余吨，产值40多亿元。

　　咬一口阿克苏“冰糖心”苹果，清脆甘甜，满口留香。这只可口的苹果，不仅藏着“冰糖心”，也映射着阿克苏历届地委、各级干部和各族群众改善生态的初心。

　　为治理风沙，阿克苏地区一般先种防风林，再种经济林，实施以林养林，苹果、核桃、红枣等特色林果面积得以扩大，荒凉的戈壁滩上，崛起座座增收致富的“金果园”。侯佳种的苹果园过去就是一片戈壁滩，风大时碎石飞舞，打在脸上生疼。“果树成长需要时间，环境变好也得持续用劲，一定要有耐心，果树长高了，环境也就变好了。”她深有感触地说。

　　“头10年打基础，边打工边种果树，到了2012年迎来大丰收，开始专心侍弄苹果树。”2002年，侯佳承包了38亩荒地种苹果，后来又扩大种植面积，这些苹果树不仅为当地添绿，还成为一家人增收致富的“摇钱树”。

　　“过去愁销路，现在果农大多有订单或固定客户，还不断扩大网上营销，根本不愁卖。”2018年，侯佳注册了苹果品牌——“侯果”，开始尝试在抖音等平台销售苹果。在2022年举办的阿克苏地区首届电商主播大赛中，她获得“筑梦新星三十强主播”称号。

　　生态向好，阿克苏地区林果业阔步迈向高质量发展之路。“高颜值定会转化为高产值！”阿克苏格林凯生态果业有限公司负责人黄金枝说，持续推进生态治理和保护，就是在推动产业高质量发展。企业快速发展阶段，也是本地生态持续向好的阶段。公司正在环保上下功夫，全面采用小包装，并将绿色环保融入包装设计中。

　　统计显示，阿克苏地区特色林果种植面积达450万亩，已培育形成果品种植、生产、保鲜、加工等产业链条。统计显示，2022年当地果品产量近260万吨，产值达165亿元，来自林果业的收入占农民人均纯收入的三分之一以上。

　　筑牢根基

　　在阿克苏地区，戈壁滩变身“金果园”，特色林果产业不断壮大，离不开一只隐形的“推手”，这就是生态治理和保护。

　　上世纪80年代，阿克苏市城区曾饱受风沙之苦。阿克苏地区自然资源局副局长张洪全回忆，白日风沙大时，天一下就黑了，能见度只有二三十米，人们没法出门，严重影响生产生活。风沙之源，主要来自城区边缘的柯柯牙。

　　柯柯牙，意为“青色的崖壁”。1986年，阿克苏地委、行署决定动员全社会力量，在柯柯牙区域引水、种树，实施荒漠绿化工程。30多年来，阿克苏地区坚持一张蓝图绘到底，孕育了以“自力更生、团结奋进、艰苦创业、无私奉献”为主要内涵的柯柯牙精神。

　　绿色，从柯柯牙蔓延开来。如今，阿克苏市区被层层绿色屏障守卫，生态环境明显改善，沙尘天气少了，空气越来越湿润了。对当地果农而言，他们不仅受益于生态环境的改善，还受益于生态治理和保护而带来的发展契机。

　　生态治理和保护是一个系统工程，需要一个有力抓手。如果说柯柯牙荒漠绿化工程是阿克苏生态治理和保护的1.0版，此后实施的阿克苏河流域、渭干河流域、空台里克区域生态治理工程等为2.0版，那么新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程则为3.0版，是眼下正在实施的最有力抓手。

　　这项工程是“十四五”时期全国第一批、新疆第一个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，涉及阿克苏河全流域，总投资53.73亿元，从2021年开始实施，为期3年。阿克苏地区自然资源局生态修复科科长王海东说，工程根据阿克苏河流域突出生态问题，划分4个生态修复单元，共部署5大类工程35个子项目。

　　目前，新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程稳步推进。项目实施由中国地质工程集团有限公司负责，项目负责人李诚介绍，按照实施方案，2021年和2022年这项工程计划实施33个子项目，目前开工率为100%，已完成了10个子项目。

　　从项目实施情况看，阿克苏地区实现了坚持聚焦关键环节，最大限度争取和吸引社会资本参与项目建设。同时，重点聚焦生态效益，最大限度提升生态功能，努力把这项工程建成示范工程、精品工程、样板工程，通过生态治理和保护筑牢产业高质量发展根基。

　　综合效应

　　植绿、治污、填坑、整地、固沙……阿克苏地区持续推进生态治理和保护，让灰色戈壁滩变身缤纷果园，废弃矿山成为丰收田园，河流沿岸遍布休闲公园。去年以来，阿克苏加大统筹山水林田湖草沙一体化治理力度，正不断释放溢出效应。

　　眼下，阿克苏地区一改过去就山论山、就水谈水的单一治理思路，注重强化系统思维、提高统筹能力，深刻把握山水林田湖草沙是一个生命共同体的科学内涵，推动生态环境治理保护进入新阶段。

　　温宿县依希来木其乡过去有3处砂石料废坑，通过覆土、平整、撒播草籽等手段，环境得到有效修复，还修出来1000余亩农林用地，增加了林果种植面积。2022年，乌什县的29处废弃采砂坑也得到治理，实现了生态效益和经济效益双丰收。

　　阿克苏生态治理和保护还赋能文旅产业。长达34.3公里的环城坎坡，将温宿县城半包围，是困扰当地多年的一道“伤疤”，因风沙侵蚀山体而形成的座座高坎，坎坡上几乎寸草不生，特别容易发生崩塌。作为新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的子项目，温宿县环城坎坡生态修复工程将抚平这道“疤痕”。

　　在这个项目实施过程中，与温宿县故城文化旅游区项目实现了“无缝对接”，两者建成后将融为一体，将旅游休闲与民俗体验、自然活力与人文魅力深度结合，让生态建设项目融入旅游开发。“我们将对坎坡进行削坡、平整作业，然后建设景观林带。”该项目负责人李鹏说，项目建成后，长长的“伤疤”将成为绿带，成为人们休闲的好去处。

　　此外，阿克苏的座座“金果园”不仅在果品销售上产生收益，还带动了乡村旅游。阿克苏市托普鲁克乡樱桃成熟时，会吸引大量游客前来采摘。盛世人家家庭农场负责人谭蜀疆介绍，游客可在农场采摘购买农产品，还可在休闲区游玩。家庭农场来自采摘休闲上的收入占比越来越高。

　　阿克苏持续推进生态治理和保护，越来越多的乡村面貌焕然一新，迸发新活力。走进温宿县柯柯牙镇塔格拉克村，可领略湖泊、冰川、草原、雪山等景观，是远近闻名的网红村，依托这个村子打造的“归园田居·塔村”景区已成为4A级景区。“通过发展旅游，这里从贫困村迈向富裕村，现在有七成以上的村民直接受益于旅游业。”景区负责人陈瑞波说。

(责编：鲁婧、杨迪)
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