国内首套化学链矿化CCUS项目在国家能源集团正式投运
2022年12月31日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （黄盛）近日，国内首套“火电厂二氧化碳化学链矿化利用CCUS技术研究与示范项目”在国家能源集团国电电力大同公司通过168小时试运行，连续生产出优质绿色碳酸钙产品，这标志着该项目正式投运。
据介绍，与传统二氧化碳捕集提纯封存CCUS技术相比较，该项目将二氧化碳气体转化为碳酸钙固体，可实现长期固碳，回收并固化的二氧化碳不会重新释放到大气中，产出的绿色碳酸钙产品。相较于传统工艺生产的碳酸钙，该项目生产1吨绿色矿化碳酸钙产品，可减少二氧化碳排放1.03吨，相当于15亩森林每天的碳排放量。
业内人士表示，利用和发挥好新技术，既有利于我国在碳减排与碳中和领域加速技术创新，也有利于进一步实现二氧化碳的规模化减排，同时还可以拓展传统产业的发展空间。
(责编：鲁婧、吕骞)
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