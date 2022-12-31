中国南水北调集团被列入国资委监管中央企业名单
2022年12月31日10:00 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月31日电 （记者鲁婧）国资委官网12月31日发布消息，将中国南水北调集团有限公司列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单。截至目前，由国资委监管的中央企业共98家。
据了解，中国南水北调集团有限公司（简称“中国南水北调”）于2020年10月23日在京正式成立，是经国务院批准，根据《中华人民共和国公司法》设立，由中央直接管理的国有独资有限公司。公司注册资本暂定为1500亿元人民币，是关系国家水资源安全和国民经济命脉的大型国有重点骨干企业。
图片来源：“国资小新”公众号
(责编：鲁婧、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
- 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
相关新闻
- 评论
- 关注