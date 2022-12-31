人民网北京12月31日电 （记者鲁婧）国资委官网12月31日发布消息，将中国南水北调集团有限公司列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单。截至目前，由国资委监管的中央企业共98家。

据了解，中国南水北调集团有限公司（简称“中国南水北调”）于2020年10月23日在京正式成立，是经国务院批准，根据《中华人民共和国公司法》设立，由中央直接管理的国有独资有限公司。公司注册资本暂定为1500亿元人民币，是关系国家水资源安全和国民经济命脉的大型国有重点骨干企业。

图片来源：“国资小新”公众号

(责编：鲁婧、吕骞)

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