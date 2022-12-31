证监会就《股票期权交易管理办法（征求意见稿）》等公开征求意见
2022年12月31日11:10 | 来源：新华社
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证监会近日宣布，为贯彻落实期货和衍生品法要求，对《股票期权交易试点管理办法》作了配套修订，形成《股票期权交易管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
证监会信息显示，管理办法在保持股票期权现行制度框架总体稳定的基础上，结合股票期权扩大试点以来的监管实践经验，进行适应性修订。
与此同时，为切实做好期货和衍生品法贯彻落实工作，证监会起草了《期货市场持仓管理暂行规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
证监会表示，暂行规定重点对期货市场运行多年的成熟做法经验进行总结梳理，对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础性制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、参与各方义务等作出规定，以增强持仓管理的系统性和针对性，提升期货市场监管效能。（记者刘慧）
(责编：王静、杨光宇)
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