中国证监会12月30日宣布，推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作。一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

中国证监会表示，将责成相关派出机构对富途控股、老虎证券进行现场核查、督促整改，并视整改情况采取进一步监管措施。

中国证监会信息显示，近年来，富途控股、老虎证券未经中国证监会核准，面向境内投资者开展跨境证券业务，根据证券法等相关法律法规，其行为已构成非法经营证券业务。2021年10月15日，中国证监会表明监管态度，即此类境外证券经营机构的跨境证券业务不符合证券法、证券公司监督管理条例等法律法规规定，将依法对此类活动予以规范。2021年11月11日，中国证监会对富途控股、老虎证券高管进行了监管约谈，明确了中国证监会监管态度，要求其依法规范面向境内投资者的跨境证券业务。（记者刘慧）

(责编：王静、杨光宇)

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