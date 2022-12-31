原标题：以金融推动新时代文化产业高质量发展 2022中国文化金融峰成功举办

党的二十大报告提出，要加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。刚刚结束的中央经济工作会议部署了2023年经济工作，强调要“提信心、稳增长、扩内需”，推动经济运行整体好转。为落实党的二十大要求以及中央经济工作部署，以文化创意、科技创新为引领，发挥文化金融资源配置功能，12月30日，2022中国文化金融峰会(简称“峰会”)以元宇宙方式成功举办。本次峰会主题为“以金融推动新时代文化产业高质量发展”，由中共北京市委宣传部指导，中共北京市东城区委、北京市东城区人民政府、清华大学五道口金融学院共同主办，中国人民银行营业管理部、北京市国有文化资产管理中心、中共北京市东城区委宣传部协办，清华大学国家金融研究院文创金融研究中心、东城区文化发展促进中心共同承办。

本次峰会由北京广播电视台资深财经节目主持人李杰主持。清华大学五道口金融学院党委书记顾良飞、中共北京市东城区委书记孙新军、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳分别为大会致辞。

顾良飞表示，实现中国式现代化需要推动物质文明与精神文明相互促进，文化自信与开放包容相互协调，科技创新创造与弘扬优秀传统文化相互融合。科技创新创造与弘扬优秀传统文化相互融合，在数字经济对文旅产业的促进已成为文化产业高质量发展的关键动能。同时，发挥金融在推动城市更新和文旅消费创新的积极作用，探索多渠道融资模式为城市更新提供保障，积极推动消费领域发展，体现出文化力量和精神价值，以消费创新推动文化自信，彰显中国精神、中国智慧、中国价值、中国力量。

孙新军表示，东城区作为首都功能核心区，文化资源丰富，历史底蕴深厚，文化产业和金融业已成为东城区的两大支柱产业。基于文化与金融的产业特色，东城区创建“国家文化与金融合作示范区”，成为北京市乃至全国文化与金融合作发展的先行区域。创建以来，坚持金融助力、文化赋能，有效发挥区域资源优势，鼓励金融机构不断加大金融支持力度，增强文化产业的创新驱动，共同推动文化市场主体发展壮大，让金融切实成为助力文化产业高质量发展的重要力量，为文化产业发展提供腾飞的“金翅膀”。

缪沐阳表示，根据党的二十大要求以及中央经济工作部署，文化和旅游产业要充分发挥既“富口袋”又“富脑袋”的功能作用，推动“科技-产业-金融”良性循环，培育产业发展新动能，激活消费新活力，构建新发展格局。文化和旅游部通过完善产业投融资政策、深化部行合作、推动国家文化与金融合作示范区创建等工作，持续构建多层次、多渠道、多元化的产业投融资体系，建立覆盖全国的文化金融服务网络。坚持指导各地用好用活各类工具，不断拓宽文化和旅游市场主体融资渠道。通过各项政策推动文化产业赋能乡村振兴、城市更新、虚拟现实在文化和旅游领域的融合应用，积极推动文化产业和旅游产业的创新发展。

会上，清华大学国家金融研究院文创金融研究中心主任赵岑发布了《中国文化产业投融资报告(2022)》，对文化产业投融资新特点、新趋势做出研判。报告指出，在新冠疫情带来的需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力下，文化产业投融资市场今年受到疫情反复等因素影响，预期维持低位。但随着疫情政策的调整，以及扩大内需等政策的出台，市场的预期快速提升。我国文化和旅游消费市场潜力巨大，文化与旅游产业数字化趋势明显，产业近年来的发展显现了韧性，并孕育着新的机会，这些不但体现在了今年文化产业投融资市场的结构性表现中，同时也是未来文化与金融合作深化的方向。

中共北京市东城区委常委、宣传部部长赵海英发布了《国家文化与金融合作示范区创建工作成果》。东城区作为全国文化中心的核心承载区，拥有深厚的文化积淀与丰富的产业资源，在推动文化金融融合发展方面具有独到的优势。近年来，东城区坚持“崇文争先”理念，以国家文化与金融合作示范区建设为抓手，着眼解决文化企业融资难、融资慢的痛点难点问题，重点探索文化金融产品和服务、文化与金融合作模式“两个创新”，以金融赋能文化、以文化激活金融，持续推动文化与金融两大产业的互联、互补、互融、互促，形成具有区域特色的文化与金融合作模式，打造先行先试的“东城样本”。

本次峰会设立两场主题论坛，主题论坛一为“数字经济助力文旅产业融合发展”，邀请到中宣部文改办原副主任、一级巡视员高书生、中国银行北京市分行行长王晓明两位嘉宾发表主旨演讲。

高书生提出文化数字化体系实施路径，第一事业和文化产业联动，把文化资源转化为生产要素，实现文化生产体系的现代化。第二，生产和交易并举。在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化生产的建设方向。第三，专网和公网对接。专网主要服务于生产，消费端则是开环，与互联网对接实现多网多终端的内容分发生态。第四，传统和新兴互补。以互联网企业为代表的新型体系的优势是互动和关联，以传统文化机构为代表的传统生产体系的优势是内容质量。这两种体系需要优势互补，从而推动文化数字化生产力的发展。

王晓明表示，推动文化产业数字化发展是我国经济高质量发展的重要内容。文化产业涵盖领域广，就业吸收能力强，产业成为稳定经济大盘以及推动高质量发展的重要支撑。而数字经济的发展为文化产业持续发展提供了更现实的路径。主动支持文化产业高质量发展是国有银行贯彻落实新发展理念的必然选择。国有商业银行助力满足人民群众美好生活的需求，既是践行中国特色金融政治性和人民性的应有担当，也是立足新形势、寻找新赛道、实现新发展的重要战略举措。未来将借助金融科技提升服务的精准度，提高文化产业、金融、科技三者相互支撑，循环发展的契合度。以产业链大数据为基础，搭建数字化平台，利用人工智能技术优化风控模型与客户金融服务价值分析，为文化产业健康发展打好基础。

主题论坛一的圆桌论坛环节邀请到次世文化创始人兼CEO陈燕、中科深智创始人兼CEO成维忠、新维畅想联合创始人于涛、南京维赛客联合创始人兼COO徐晨翔四位嘉宾共同参与。

陈燕表示，次世文化希望通过为用户提供数字身份多场景通用产品，参与到元宇宙建设中。在当下的大环境里，建立出一个足够开放的生态其实是极具挑战性的。虚拟IP阵容化、场景化跟用户数字身份的开放性和互操作性，是未来虚拟人的两个非常重要的应用场景。

成维忠认为，文旅元宇宙与过去已经发生较大的变化，过去主要是从技术方面去做认知，现在更多的是从需求端去认知。元宇宙企业面临两个风险，一是因为元宇宙市场容量短期比较小，如果企业业务定位太超前，将面临短期营收方面的困难；二是安全性和隐私保护方面，企业应在业务的推进的过程中，减少消费者对于安全及隐私方面的顾虑。

于涛表示，数字文博资产在市场化的基础上进行知识产权的相关界定，让这部分公共文化资产拥有开放性、流动性和互操作性。新维畅想提出了“通用格式”的概念，包含基础数据的资产价值，以及新创作版权的新资产部分，无论是元宇宙平台还是虚拟人，不同的博物馆之间都可以在通用的格式基础上实现共用。

徐晨翔认为，元宇宙虚拟空间的形式能够提高效率、联动更多的人，覆盖面更广、成本更低，随着时间的推移得到更大范围的推广。现在看来展览、会议、商务洽谈、沟通，博物馆、艺术品、旅游景点的展览展示，教育、培训等跟场景结合较深活动，以现在的技术手段适合在元宇宙场景最先落地。在线上成本更低、更快捷、更便利的能为客户提供价值的应用场景。

主题论坛二为“金融助力城市更新与文化消费创新”，邀请到清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚发表主旨演讲。

尹稚表示，政府通过城市更新的行动，不断补齐公共服务设施，进一步提升公共服务的能力，恢复城市活力，为社会建设注入新的公共价值，凝聚新的公共利益，推进新的集体行动。我国面临着专项金融工具的短缺问题以及短债长用问题。如何创造新的金融工具，实现对城市经营活动的长期支持，是金融界面对的重要问题。PPP、REITs等金融工具的使用，以及针对城市的长期运营和可持续更新的永续债的探讨，是解决当下存在的这种短债长用问题的一些工具。更好地利用商品化、市场化的机制来丰富文化消费的内容，提供多元化、多样性的产品，提供新的可用、好用、管用的金融工具作为支撑，是推动中国文化消费领域的有效途径。里面的一道难题。

主题论坛二的圆桌论坛环节邀请到中交城市更新有限公司总经理蒋向国、北京新隆福文化投资有限公司董事长王辉、北京小鸡磕技文化创意有限公司CEO靳鑫、长春知行合一动漫有限公司创始人李岩松四位嘉宾共同探讨。

蒋向国表示，未来城市更新将呈现出由单一型项目更新向全域型更新的发展趋势。全域型城市更新模式是围绕着国家战略，突破了传统的狭义的以老旧小区及厂房改造、低效楼宇更新等单一型项目为主要内容的城市更新。这一模式将城市更新的内涵扩展至城市片区的空间结构调整、产业结构升级、土地资源整理、生态环境提升、区域功能重塑等多个方面，在增强城市竞争力与提升人民幸福感，助力城市向中国式现代化不断地迈进。

王辉表示，在隆福寺整体的改造过程中始终坚持传统文化和现代文明的充分融合，以文化作为引擎，把科技作为发展的方式和动力，力争把整个片区打造成一个独具魅力、富含传统文化的首都文化消费新地标和城市更新金名片，使之成为首都市民文化消费的会客厅。

靳鑫表示，通过将IP转化为年轻人接受的形象，可以衍生出很多周边文创产品。地方的文化IP和文创产品不只是一个产品，而是一个可以为当地消费赋能且非常高效的实体名片。随着消费升级和老百姓对美好生活追求的提升，地方的产品从设计、包装及IP提取都需要更多文创企业从产品及传播的角度提供更多精神层面上的提升。

李岩松表示，在带动地方文旅消费方面，动漫跟影视有四点不同。相对影视作品来讲，动漫可以进行更好的画面增强，在剧情方面也有更宽的操作空间，同时动漫塑造的角色更多向、更突出，剧情更有趣，动漫IP也更稳定、更持久。

(责编：曹淼、李源)

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