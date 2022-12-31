人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞） 为进一步加强商业银行托管业务监督管理，促进商业银行托管业务规范健康发展，日前，银保监会制定了《商业银行托管业务监督管理办法》（以下简称《办法》），并对外公开征求意见。

近年来，商业银行为理财产品、资金信托、证券投资基金、证券公司资管产品、保险资管产品、社保基金、养老金等提供托管服务，业务规模稳步扩大、服务种类不断增多、创新活动日趋活跃，有效满足了资产保管、产品核算、资产估值等方面的多样化需求。同时，我国金融投资业务和托管市场进一步发展成熟，对商业银行托管业务专业化、精细化、规范化水平和风险管理能力不断提出更高要求和新的需求。

《办法》明确，托管业务是商业银行作为独立第三方，为各类资产管理产品及社保基金、养老金、保险资金等提供财产保管及相关服务的行为，商业银行开展托管业务遵循诚实信用、勤勉尽责、独立审慎、风险隔离原则，保障托管财产的独立性。《办法》要求商业银行应当按照是否能够实际控制，将托管产品财产分为可托管资产和其他资产，根据自身能力和服务水平提供适合的托管服务和其他服务，并应通过托管合同明确各方的权利义务等。

“《办法》在现有监管制度基础上，进一步对商业银行开展托管业务明确基本规则、强化底线要求，细化重点环节的管理标准，促进商业银行秉持诚实守信的法律契约精神，完善内部治理体系和制度建设，提升托管服务能力和水平，增强业务透明度，有效管控业务风险，依法维护财产权利，实现托管业务高质量发展。”银保监会有关部门负责人表示，《办法》注重与各相关领域的现行托管规则保持衔接，共同形成对商业银行托管业务的监管合力。

在招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼看来，商业银行托管不是监管，也不是财产保全，其本质是一种财产保管。这种托管，与商业预付款等资金类存管业务、商品房预售资金监管等不同。相关机构应加强投资者教育和保护，不应借助托管银行品牌、声誉开展不当的营销和宣传。

“目前，《办法》仍处于公开征求意见阶段，但总体规则和方向已经基本确定，建议商业银行对照《办法》梳理存量业务合规情况，对不符合《办法》原则的要及早进行整改。”董希淼表示，《办法》正式公布后，将有助于进一步明确商业银行托管业务范围和经营规范，更好发挥第三方独立托管机制作用，为“资管新规”制度体系添砖加瓦，进一步促进资产管理市场和资管业务健康发展。

银保监会有关部门负责人表示，《办法》的制定发布，有利于进一步明确商业银行托管业务范围和经营规范，提升精细化管理水平；有利于更好发挥第三方独立托管机制作用，为资产管理等领域发展提供支持；有利于进一步强化商业银行托管业务监管，督促商业银行落实风险管理和合规展业的主体责任，实现审慎稳健经营。

(责编：鲁婧、吕骞)

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