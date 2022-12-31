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广汽丰田施湘峰：向电动化、智能化转型 为用户提供智能网联用车体验

2022年12月31日13:49 | 来源：人民网
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广汽丰田市场营销部公关总监施湘峰。人民网记者 王连香摄

人民网广州12月31日电 （王连香 焦磊 周睿）30日，第二十届广州国际汽车展览会（以下简称广州车展）开幕，广汽丰田市场营销部公关总监施湘峰做客人民网访谈间，施湘峰表示，今年的广州车展是在市场竞争深度向电动化、智能化升级的背景下开展的。在本届车展上，广汽丰田举行了双擎品牌焕新发布会，包含“一大技术进化、三大智能升级”。

“第五代双擎混动再次向电驱深度进化，推出‘智能电混双擎’品牌焕新，同时将全面升级智能电混双擎生产线，导入T-PILOT智能驾驶辅助系统、T-SMART智能座舱、T-LINK智能互联三大智能技术，为用户提供智能网联用车体验。”施湘峰说。

施湘峰介绍，在电动化布局方面，广汽丰田将持续深化全方位电动化战略布局，充分发挥规模优势、技术优势和现地优势，以业内领先的全路径布局，全面助力碳中和。2022年广汽丰田电动化车型销量突破了30万台，占比由2021年的20%大幅提升到30%，计划到2025年电动化车型销量提升至60%，力争到2035年全产品线实现100%电动化。

产品规划方面，广汽丰田将加速推出更多电动化产品，构建更具竞争力的产品矩阵。混动产品，计划明年将发布并升级12款双擎产品，实现TNGA车型全系智能电混化；纯电产品，则会加速导入bZ纯电系列车型，计划到2025年，纯电车型在广汽丰田的销售比例将达到20%以上；氢电产品，目前我们已导入第二代MIRAI氢燃料电池车，并已开启“南沙氢跑”示范运营。

在产能规划方面，广汽丰田新能源汽车产能扩建项目二期在12月20日正式投产，产能规模20万台/年，为接下来电动化车型的导入打下了坚实的产能基础。新能源汽车产能扩建项目二期，也就是广汽丰田第五生产线，是丰田全球集中规模化程度最高、最先进的新能源汽车工厂，也是首个“碳中和”工厂，这不仅是广汽丰田电动化转型的重要成果，也为构筑可持续百万体系奠定了坚实基础。

“未来全面向电动化、智能化转型是我们的重要课题。”施湘峰介绍，随着我们第五生产线新能源工厂的正式投产，将全面扩大纯电动产品阵容。同时，也将充分借助股东双方资源布局电动化，为用户带来高价值的纯电车型。后续bZ纯电品牌还将导入一款由广汽集团、丰田和广汽丰田一起开发的新车型。

(责编：鲁婧、吕骞)
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