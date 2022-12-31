记者从中国石油大庆油田获悉，2022年，我国陆上最大油田大庆油田继续保持油稳气增良好发展态势，国内外油气产量当量连续20年保持在4000万吨以上。其中，原油产量连续8年保持在3000万吨稳产；生产天然气超过55亿立方米，创10年来最大增幅，实现了连续12年稳定增长。

从2003到2022年，大庆油田国内外油气产量当量连续20年保持在4000万吨以上，创造了领先世界的陆相砂岩油田开发技术水平，为国家作出了重大贡献。

资源勘探获得新突破。大庆油田在松辽、四川、塔里木“三大盆地”喜获2项重要突破、4项重要发现、3项重要进展、2项重要苗头。大庆油田天然气勘探迎来储量增长新高峰，川渝探区多口井获百万立方米以上高产气流；规模效益增储展现新潜力，常规油精细勘探多区多井持续高产，致密油转变观念重新评价带来亿吨级潜力区，松辽老探区资源潜力进一步夯实。

绿色发展呈现新气象。以双碳目标为主线，大庆油田将新能源业务并入主业发展，加快新能源产业发展布局，全力谋划千万千瓦级“风光气储氢”一体化示范基地，油田绿色转型发展初见成效，已建成新能源项目15项，投产装机规模22万千瓦，建成了中国石油首个碳中和林和首个水面光伏项目。

科技创新取得新进展，大力推进关键核心技术攻关。水驱精准挖潜、化学驱提质提效等关键技术取得突破，老井重复压裂立体精准改造等工程技术迭代升级，提高采收率国际标准化技术组织实现了“从0到1”的历史性突破，迈出了科技兴油、自立自强的新步伐。

此外，大庆油田市场开发再创新业绩。坚持“国际业务快恢复、国内业务稳增长”，外部市场业务收入创历史最好水平。（记者李建平、强勇）

(责编：王静、杨光宇)

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