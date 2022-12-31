人民网记者 乔雪峰

京雄高速公路（北京段）公议庄收费站。人民网记者 乔雪峰摄

2022年12月31日，京雄高速公路（北京段）工程六环至市界段完工通车，通车后，从六环驾车出发，50分钟即可到达雄安新区，比过去节省30分钟。

据介绍，作为京津冀协同发展战略的重大交通项目，京雄高速是首都北京连接雄安新区最为便捷的快速交通走廊，也是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵三横”综合立体网中的重要一纵，对构建京雄1小时交通圈、助力京津冀交通一体化进程具有重大的政治意义和深远的战略意义。

同时，对完善北京南部地区路网结构、提升交通通行效率、带动房山区与河北省毗邻区域协同发展、加快构建首都都市圈等均有重要意义。

北京市交通委员会工程协调与市场监管处副处长王建辉接受采访时表示，此次京雄高速（北京段）六环至市界段的通车，标志着北京支持雄安新区建设向纵深迈进一大步，为后期京雄高速（北京段）全线贯通打下坚实基础。

跨六环、京深路两座立交同步开通

50分钟从六环至雄安新区

据王建辉表示，京雄高速北京段全长27公里，线路整体呈南北走向，北起北京市西南五环、向西跨越永定河、地铁房山线、京深路后向南转向，跨越六环路后继续向南延伸到达市界，与京雄高速河北段相接。全线采用双向八车道高速公路标准进行建设，设置特大桥1座，高架桥4段，互通式立交5座，匝道收费站3处，主线收费站、进京检查站、管理中心、养护工区、停车区各1处。项目总投资约122.12亿元。

此次开通的京雄高速（北京段）六环至市界段，线路全长约11.753公里，北起六环路，向南至市界。自六环路至雄安新区全程82公里，约50分钟可达雄安新区。线路设置高架桥2段、互通式立交2座、匝道收费站1处。

据介绍，本次通车段的2座互通式立交分别为六环路立交、京深路立交。其中，六环路立交为枢纽型立交，共设8条匝道，其主线桥依次跨越现况黄良路、规划白杨东路、六环路、规划良南路和规划闫长路等，可以加强与北京周边的紧密交通联系，同时，还可利用六环路向平行高速——京开高速、京台高速、京港澳高速等进行分流。京深路立交为单喇叭互通立交，出高速后沿京深路向西可到达窦店镇，向北可到达良乡镇和长阳镇。

京雄高速（北京段）市界南侧4公里处为机场北线立交，可以由此去往北京大兴国际机场方向。

此外，通车段在市界北侧1.5公里处，设置停车区一处，包含309个停车位，并设置卫生间、母婴室、医疗室等，为公众提供安全舒适的停车环境。

13公里高铁共走廊布线

最大限度减小对环境影响

“绿色选线，是京雄高速工程特色之一。”中铁京雄（北京）高速公路发展有限公司党委书记、董事长崔根群接受采访时表示，线路设计中，考虑到尽量远离居住区、减少拆迁、集约利用土地，有约13公里高铁共走廊布线，最大限度减小了对环境的影响，避免了对城市规划的分隔。

同时，全线采用“海绵城市”设计，因地制宜建立与自然和谐适应的公路生态排水系统。利用桥下空间，于主线桥下布置雨水调蓄塘，路面径流经消能、沉淀后流入调蓄塘中，在塘中滞蓄、下渗、蒸发。超量降雨可经溢流槽溢流入下游边沟中；若有外来客水进入边沟中，也可溢流入调蓄塘进行消纳调节。

此外，在立交范围内设置了下凹式绿地，汇聚桥区雨水，并与周边环境呼应，满足水环境及景观环境的双重需求，可基本实现全线雨水不外排的目标，将道路开发对周围水环境的影响降低到最小。

京雄高速（北京段）工程占用京白梨大家族主题公园约327.9亩，占用树木4268棵，其中京白梨树2689棵，大于50年树龄梨树126棵。为恢复京白梨主题公园生态环境，工程将占用大于50年树龄的梨树进行保护移植至施工用地红线外的京白梨主题公园内，同时停车区绿化因地制宜，充分考虑现状景观资源，选用梨树作为骨干树种，打造与周边环境相协调的高速绿化景观。

全线实现5G专网全覆盖

市民驾车行驶享受“管家式”服务

据崔根群介绍，在智能交通建设方面，京雄高速（北京段）建立智慧高速监控中心，引入中国移动5G专网，利用北斗高精度定位、高精度数字地图、可变信息标志和车路通信系统等，为车主提供车路通信、高精度导航和预警等服务。通过感知、计算、通信、信息发布等技术的一体化融合技术，可实现“人-车-路-云”高可靠的信息交互。

市民驾车行驶，可以享受到“管家式”服务。全线覆盖行车安全诱导系统，在道路两侧间隔30米设置安全行车诱导灯，确保车辆在雾天、强降雨、沙尘暴、烟雾等低能见度下通过灯光颜色变化确定与前车距离，保证安全行车。

全线实现气象数据采集，同时结合沿线及周边气象站能见度、气压、温度、湿度、降水量、风向、风速等监测数据，提供精细化气象预警预报信息，实现对雨、雾、冰、雪等多种气象灾害的监测与预警。

同时，实现全渠道+融媒体信息发布，将实时的交通状态、精准的交通信息服务，形成交互式交通引导和出行建议；利用互联网地图APP、交通广播、可变信息板、C-V2X通信系统、行车安全诱导系统等多种渠道，面向社会车辆、工程车辆、两客一危、网约车等营运车辆，提供差异化的综合道路交通服务，实现由事件被动响应向风险主动干预的转变。

此外，京雄高速将智能建造、品质建造贯穿工程建设始终，五十余项专利技术提高施工效率。11座智能化钢筋加工厂，3座智慧化预制梁场，源源不断地为工程提供着“钢筋铁甲”。

京雄高速（北京段）五环至六环段加快实施

预计2023年完工通车

崔根群告诉记者，目前京雄高速（北京段）五环至六环段正在加快实施，预计2023年完工通车。届时，永定河特大桥、国内第一座陆地高架桥主线收费站等，将为北京再添新地标。

据介绍，永定河特大桥是雄安新区进出北京中心城区的门户，是全线重点控制性工程，也是区域重要的景观标志性桥梁。大桥全长1.62公里，主桥520米，主拱跨径300米。大桥建成后，将成为北京单跨跨度最长的桥梁，也是国内高烈度地区钢箱拱肋跨度最大拱桥，未来将承载京雄高速双向八车道的车流。

未来开通的主线收费站——长阳北收费站，也是工程另一大亮点。长阳北收费站是国内第一座陆地高架桥主线收费站，跨过房山区兰花文化公园。为了避免对公园造成隔离，桥下空间进行光影分析，整齐布设桥墩；桥梁中心设置透光隔离带，保证桥下采光，预留出广阔和舒适的桥下空间，拟进行体育、休闲设施设计，服务于居民休闲娱乐，实现沿线环境品质提升。

(责编：鲁婧、吕骞)

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